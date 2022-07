Erst wurde eine 16-Jährige von mehreren Jugendlichen verletzt, bei einem weiteren Streit in Lägerdorf (Kreis Steinburg) schlug ihr Bruder dann einen 18-Jährigen aus der Gruppe. Eine Familie aus Süderau stand am Mittwoch im Fokus von zwei Auseinandersetzungen. Die Polizei ermittelt.

Lägerdorf. Noch ist unklar, warum es am Mittwoch gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt und einem weiteren Streit in Lägerdorf kam. Sicher ist bislang nur: Eine 16-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, danach schlug ihr Bruder einen 18-Jährigen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war die 16-Jährige aus Süderau am Mittwochabend mit einer 18-Jährigen aus Itzehoe in Richtung Supermarkt in der Breitenburger Straße unterwegs. Hier trafen sie auf eine Gruppe von knapp zehn Personen, darunter eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger aus Lägerdorf.