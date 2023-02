Polizei in SH teils nicht telefonisch erreichbar - Notruf geht

Mit einer Reihe interreligiöser Andachten gedenken Menschen in Kiel der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Am Sonnabend beteten Muslime und Christen gemeinsam für die Opfer. Es waren bewegende Momente in der Großen Mosche der Türkisch Islamischen Gemeinde. Viele haben Verwandte oder Freunde verloren