Verkehrssicherheit in SH

Tag der Großkontrolle am Dienstag – Überall finden am großen Kontrolltag der Polzei in Schleswig-Holstein verstärkt Polizei-Kontrollen statt.

Die Landespolizei SH beteiligt sich am Dienstag am bundesweiten Kontrolltag mit Verkehrskontrollen in Schleswig-Holstein. Für Autofahrer bedeutet die Großkontrolle der Polizei in SH: Achtung Blitzer! Denn es wird verschärft kontrolliert und das Tempo gemessen.

