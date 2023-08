Weniger Tempoverstöße bei Blitzerwoche als im Vorjahr

Kiel. Die Polizei Schleswig-Holstein zieht Bilanz: Bei der Kontrollwoche „Geschwindigkeit“ vom 7. bis 13. August 2023 wurden insgesamt 18 773 Tempoverstöße registriert. 510 weniger als bei der Kontrollwoche 2022. Auffällig hoch sei in diesem Jahr die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße durch Krafträder gewesen. Mit 106 Tempoüberschreitungen waren es 45 mehr als 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Hans Gralla, dem Sachbearbeiter für länderübergreifende Verkehrssicherheitsarbeit, verharre die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße auf einem hohen Niveau. „Die Landespolizei sieht sich dadurch in ihrer Schwerpunktsetzung nachdrücklich bestätigt“, sagt er. Mehrere Fahrer haben ein Bußgeld und Punkte in Flensburg erhalten. Unter anderem ein Autofahrer, der mit 58 Stundenkilometern in einer 30er-Zone in Norderstedt geblitzt wurde.

Häufige Unfallursache: Zu hohe Geschwindigkeit

Ziel der Kontrolle sei gewesen, nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und das Geschwindigkeitsniveau insgesamt zu senken. Beides sei eine der Hauptunfallursachen von schweren Unfällen. 2022 starben auf Schleswig-Holsteins Straßen insgesamt 102 Menschen, 14 569 wurden verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontrolliert wurde vor Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie an Unfallschwerpunkten und Straßenabschnitten mit besonderen Gefahrenstellen.

KN