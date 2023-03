Polizei stellt 500 Marihuanapflanzen sicher

Bei Ermittlungen in drei Bundesländern hat die Polizei rund 500 Marihuanapflanzen sichergestellt. Die Kripo habe seit mehreren Monaten gegen den 47 Jahre alten Hauptbeschuldigten ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Hamburg/Norderstedt/Scheeßel (dpa/lno). Bei Ermittlungen in drei Bundesländern hat die Polizei rund 500 Marihuanapflanzen sichergestellt. Die Kripo habe seit mehreren Monaten gegen den 47 Jahre alten Hauptbeschuldigten ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen gemeinsam mit drei Mittätern in Hamburg und im niedersächsischen Scheeßel Marihuanaplantagen aufgebaut und betrieben zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Hauptverdächtigen rückten auch eine 45-Jährige und zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren ins Visier der Ermittler. Ihnen drohen Strafverfahren wegen des Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen am Dienstag, unter anderem in Norderstedt, Ellerbek (Kreis Pinneberg), Hamburg und Scheeßel, wurden neben den Pflanzen auch weitere Rauschmittel und Bargeld sichergestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© dpa-infocom, dpa:230316-99-980669/2