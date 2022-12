Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Altenholz

Ein Pkw war am 5. Dezember mit Fernlicht in der Gemeinde Altenholz unterwegs und blendete einen Rollerfahrer. Dieser fiel daraufhin in einen Graben, der Fahrer des Pkw fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Altenholz. Am 5. Dezember kam es in Altenholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw war gegen 17.30 Uhr im Kubitzer Weg in Altenholz mit Fernlicht unterwegs und blendete damit einen 15-jährigen Rollerfahrer, der ihm aus Richtung Altenholz entgegen kam. Der Rollerfahrer wurde so stark geblendet, dass er beim Vorbeifahren das Gleichgewicht verlor und in den Graben neben der Fahrbahn fuhr. Dabei verletzte sich der 15-Jährige leicht an der Hand. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Die Polizeistation Altenholz sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet den Pkw-Fahrer, sich bei der Polizei Altenholz unter Tel. 0431/22 000 100 zu melden.

Von KN online