Polizei warnt vor aktueller Welle an Schockanrufen

Vorsicht, Schockanruf! In Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde hat die Polizei am Mittwoch eine Häufung von betrügerischen Anrufen registriert. Zwar hatten die Täter bei den bisher bekannten Fällen noch keinen Erfolg. Doch die Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche.

Kiel. Eine Welle von Schockanrufen überschwemmt aktuell die Region. Die Polizei registrierte am Mittwoch eine Häufung der Betrugsversuche sowohl in den Städten Kiel und Neumünster als auch in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön.

Die bereits bekannte Masche sieht laut Polizei wie folgt aus: Betroffene bekommen Telefonanrufe, in denen ihnen eine dramatische Ausnahmesituation geschildert wird. Angeblich hätte ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht und säße nun im Gefängnis. Die Betrüger behaupten am Telefon, dass gegen die sofortige Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe umgangen werden könnte.

Auch die Europol-Masche ist aktuell in der Region präsent

Nach Angaben der Polizei ist unter den bislang bekannten Betrugsversuchen kein Fall bekannt, in dem die Täter Erfolg hatten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten alle Angerufenen richtig gehandelt, indem sie das Gespräch selbst beendeten und über den Polizeiruf 110 die Polizei informierten.

Neben den gemeldeten Schockanrufen bekam die Polizei am Mittwoch zudem mehrere Anrufe über die 110, bei denen eine weitere Betrugsmasche gemeldet wurde. So hätten sich bei den Betroffenen angebliche Europol-Mitarbeiter gemeldet. Per telefonischer Bandansage seien die Angerufenen zum Drücken bestimmter Tasten auf dem Telefon aufgefordert worden. Doch laut Polizei hatten die Betrüger auch in diesen Fällen bislang keinen Erfolg.