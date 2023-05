﻿Amoklauf per Taxi-App angekündigt: Polizeieinsatz an Schule in Lübeck

Lübeck. Beamte mit Maschinenpistolen, besorgte Eltern – und ein glückliches Ende: Im Umfeld der Willy-Brandt-Schule in Lübeck gab es am Dienstagmorgen (9. Mai) einen großen Polizeieinsatz. „Gegen 8.40 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei, um mitzuteilen, dass über eine Taxi-App Informationen zu einer mutmaßlichen Bedrohung im Bereich der Willy-Brandt-Schule eingegangen seien“, sagt Polizeisprecherin Claudia Struck.

Polizei durchsucht Willy-Brandt-Schule in Lübeck

Offenbar nutzte eine unbekannte Person eine Taxi-App nicht zur Bestellung eines Taxis, sondern um einen vermeintlichen Amoklauf an der Schule anzukündigen – und löste damit einen Polizeieinsatz aus. „Da nach polizeilicher Einschätzung zum Zeitpunkt des Erhalts der Information die Möglichkeit einer Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, war die Lübecker Polizei mit zahlreichen Streifenwagen und spezieller Schutzausstattung im Einsatz“, sagte Claudia Struck.

So wurde die Straße Beim Meilenstein – eine Sackgasse, in der sich die Grund- und Gemeinschaftsschule befindet – gesperrt. In der Mecklenburger Straße standen viele Polizeiwagen. Beamte mit Maschinenpistolen durchsuchten die Schule und das Schulgelände. Augenzeugen sahen auch Beamte des Spezialkommandos (SEK) vor Ort. „Nach einer Durchsuchung des Schulgeländes sowie des Schulgebäudes konnte eine Gefahrenlage für die anwesenden Schülerinnen und Schüler schnell ausgeschlossen werden. Hinweise auf Waffen oder sonstige gefährliche Gegenstände wurden nicht erlangt“, sagte Polizeisprecherin Struck.

Willy-Brandt-Schule: Polizei beruhigt besorgte Eltern

Nachdem sich die Meldung zum Polizeieinsatz verbreitet hatte, eilten zahlreiche Eltern zur Schule. Ein Polizist vor Ort versuchte, die besorgten Eltern zu beruhigen. Kein Kind sei in Gefahr, kein Kind sei verletzt worden, und es seien keine Waffen gefunden worden. Ein Elternteil reagierte sehr emotional und wollte mehr zu dem Polizeieinsatz wissen – doch mehr Informationen wollte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht herausgeben.

Vater: „Das war ein sehr mulmiges Gefühl“

Auch Mirco Bremer stand in der Gruppe der besorgten Eltern. „Ich habe von der Schulleitung erfahren, dass es einen Polizeieinsatz gibt, dass es allen Kindern gut geht und dass sie in der Klasse sitzen. Ich bin sofort zur Schule geeilt“, sagte der 38-Jährige, dessen Sohn die Willy-Brandt-Schule besucht. „Wir haben hier rund eineinhalb Stunden gewartet, ohne Informationen. Das war ein sehr mulmiges Gefühl.“

Es hat glücklicherweise nicht lange gedauert, bis sein Sohn gesund und munter aus der Schule heraus kam. „Das war ein sehr beruhigendes Gefühl“, sagte Bremer. „Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert.“

Unterricht an Willy-Brandt-Schule wurde fortgesetzt

Nach Angaben von Polizeisprecherin Claudia Struck wurde der Polizeieinsatz gegen 11.30 Uhr beendet und der Unterricht fortgesetzt – so entschied es die Schulleitung. „Zuvor wurden die Eltern der Kinder und Jugendlichen, die teilweise persönlich vor Ort waren, umfassend durch den Einsatzleiter des 3. Polizeireviers sowie die Schulleiterin über das Geschehen aufgeklärt.“

Nicht aufgeklärt ist bis jetzt, wer den Fehlalarm per Taxi-App in die Welt gesetzt hat. Aber offenbar war es nicht der erste Fall dieser Art in Deutschland. Denn die Polizei prüft, ob es „Zusammenhänge zu ähnlichen vorgetäuschten Bedrohungslagen im Bundesgebiet“ gibt. „Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zielgerichtet wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“, sagt Polizeisprecherin Struck. „Nach jetzigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass die Willy-Brandt-Schule mutmaßlich wahllos getroffen wurde und kein konkreter Bezug zu der Schule oder Lübeck besteht.“