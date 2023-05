Polizeirazzia/ Fabian Reese/ Holtenauer Hochbrücken

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Kinderpornografie gehört mit zu den abstoßendsten Dingen, die sich im Internet finden lassen. Nun ist Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ein weiterer Schlag gegen die Szene gelungen: In Schleswig-Holstein wurden 29 Wohnungen und Gebäude durchsucht - vor allem in Kiel, aber auch in Neumünster sowie den Kreisen Plön, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde. Es seien zahlreiche Datenträger sichergestellt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Kiel am Donnerstag mit. Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 82 Jahre alt. Warum es trotzdem zu keiner Festnahme kam, weiß mein Kollege Dennis Betzholz.

Es gibt gute Nachrichten zu den Holtenauer Hochbrücken. Also, zumindest ein bisschen. Der Landesvertrieb Verkehr teilte heute mit, dass die wichtige Strecke rechtzeitig zur Kieler Woche wieder freigegeben wird. Aber: Insgesamt gesehen kommt es bei der Reparatur zu Verzögerungen. Wie es nach dem Volks- und Segelfest mit der Brücke weitergeht, berichtet mein Kollege Steffen Müller.

Fabian Reese hatte einen Traum: Er wollte in einem Verein in der ersten Fußballbundesliga spielen. Hierfür hatte er vor Monaten bereits einen Vertrag mit Hertha BSC unterschrieben. Aber jetzt sind die Berliner abgestiegen. Heißt: Reese wechselt von der Förde an die Spree - und wird in absehbarer Zeit in der zweiten Liga gegen Holstein Kiel kicken. Wie der 25-Jährige mit der Situation umgeht, hat er meinem Kollegen Matthias Hermann verraten.

Fast 100 Jahre lang war Juwelier Sievert eine der Top-Adressen in Kiel, wenn es um Schmuck oder Uhren geht. Nun schließt das Geschäft an der Holtenauer Straße. Der Inhaber erzählt, warum.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

