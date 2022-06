﻿Polizeischule Eutin: Polizeischüler durch Schuss von Ausbilder verletzt

Schießunfall an der Eutiner Polizeischule: Im Verlauf eines Trainings ist ein Polizeischüler durch einen Schuss verletzt worden. Dies bestätigte das Landespolizeiamt auf Nachfrage. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ermittelt gegen einen Ausbilder der Polizeischule, der den Schuss abgegeben haben soll.

Eutin/Putlos. Ein schleswig-holsteinischer Polizeischüler ist während einer Trainingslage auf dem Gelände der Wagrien-Kaserne in Putlos (Kreis Ostholstein) durch einen Schuss verletzt worden. Das bestätigte das Landespolizeiamt (LPA) auf Nachfrage. Zu dem Unfall soll es am 16. Juni gekommen sein. Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen Ausbilder, der den Schuss abgegeben haben soll. Der verletzte Polizeischüler wird nach wie vor im Krankenhaus behandelt.

„Den Schießunfall können wir bestätigen“, sagte Jana Reuter, Pressesprecherin des LPA, am Dienstag. Für weitere Erklärungen verwies die Sprecherin an die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Lübeck. Dort sieht die Erkenntnislage laut Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth aktuell wie folgt aus: Am vergangenen Donnerstagvormittag gab der Ausbilder im Zuge einer Trainingslage einen Schuss ab. Die Kugel verletzte einen Polizeischüler am Oberarm. Der angehende Polizist ist laut Braunwarth im zweiten Ausbildungsjahr.