Am UKSH

Erschöpfung, Ängste, Konzentrationsprobleme sind mögliche Symptome eines Post-Covid-Syndroms. Am UKSH in Kiel werden Betroffene unter bestimmten Voraussetzungen in die Previtacov-Studie aufgenommen.

Müdigkeit, Luftnot, Depressionen: Menschen mit Post-Covid-Syndrom haben vielfältige Beschwerden. Wie schlecht es Betroffenen aus dem Norden geht, weiß Ärztin Dr. Laura Lunden. In der Previtacov-Studie am UKSH in Kiel will sie ihnen helfen.

