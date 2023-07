﻿Folgen von Corona in SH: So leiden Patienten an Post-Covid

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Am UKSH

Post-Covid-Studie in Kiel: So will eine Ärztin Betroffenen helfen

Müdigkeit, Luftnot, Depressionen: Menschen mit Post-Covid-Syndrom haben vielfältige Beschwerden. Wie schlecht es Betroffenen aus dem Norden geht, weiß Ärztin Dr. Laura Lunden. In der Previtacov-Studie am UKSH in Kiel will sie ihnen helfen.