Postboten wegen Rückenproblemen oft krankgeschrieben

Die Grünen Bönebüttel veranstalten am 3. Dezember ihre erste große Veranstaltung. Auf dem Höllnhof läuft das Adventsleuchten. Die Partei will auch bei der Kommunalwahl im Mai 2023 in Bönebüttel antreten und rechnet sich Chancen auf mehrere Mandate in der Gemeindevertretung aus.