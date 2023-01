﻿Zu neuen Ufern: Annina Semmelhaack über ihren privaten Neuanfang und Politik-Pläne

Potsdam/Barth. Die Immobilienunternehmerin Annina Semmelhaack, ein Ex-Pornostar, spricht im Interview über ein bewegtes Jahr und neues Glück.

Frau Semmelhaack, vor einigen Jahren schlug es groß ein, als Sie und der Immobilienunternehmer Theodor Semmelhaack ein Paar wurden. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt, seit Sie sich getrennt haben und Sie mit dem mecklenburgischen FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold leben?

Annina Semmelhaack: Mein Noch-Ehemann und ich haben keinen Streit. Wir haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis zueinander.

Zuletzt traten Sie auf dem Brandenburg-Ball im September gemeinsam auf. War es da schon klar, dass Sie getrennte Wege gehen wollen?

Herr Semmelhaack und ich haben in der nahen Vergangenheit beschlossen, nach außen entsprechend professionell mit der Trennung umzugehen, weil wir ja auch lange zusammengearbeitet haben und ich in seiner Firma in einer geschäftsführenden Funktion tätig war. Und es gab Einladungen, bei denen wir bereits zugesagt hatten.

Annina und Theodor Semmelhaack beim Brandenburg-Ball im vergangenen September im Kongresshotel Potsdam am Templiner See. © Quelle: Julius Frick

Ist das Kapitel Potsdam für Sie abgeschlossen?

Für das Wohnungsunternehmen ist es abgeschlossen. Ich war früher viel in Potsdam und habe die Zeit als sehr positiv empfunden. Insofern werde ich der Stadt nicht den Rücken zukehren, aber ich werde nicht mehr im Unternehmen meines Mannes tätig sein.

Sie planen den Einstieg in die Politik in Elmshorn in Schleswig-Holstein, wo Sie in den vergangenen Jahren zumeist gelebt haben?

Richtig. 2023 wird ein spannendes Jahr, weil ich bei der Kommunalwahl am 14. Mai sowohl in Elmshorn auf Listenplatz 2 als auch für den Kreis Pinneberg auf Listenplatz 5 für die FDP aufgestellt bin.

„Werte, die auch mein Leben leiten“

Weshalb die FDP?

Ich bin noch nicht so lang Mitglied, war der FDP aber bei Wahlen schon immer treu. Die FDP stellt das Individuum in den Mittelpunkt und steht für Chancengerechtigkeit. Was mich persönlich anbelangt, stehen die Freien Demokraten für die Werte, die auch mich im Leben leiten – Eigenverantwortung, Toleranz, Weltoffenheit, hier zählt nicht, wo Du herkommst, sondern wo Du hinwillst.

Wo möchten Sie etwas bewirken?

Obwohl ich natürlich noch am Anfang meiner politischen Laufbahn stehe, habe ich mir bereits das politische Grundgerüst im Zuge vieler Schulungen aneignen dürfen. Ich sehe mich thematisch ganz klar in der Wirtschaftspolitik und natürlich speziell in der Wohnungswirtschaft.

Bei der FDP haben Sie auch Ihren neuen Lebenspartner Hagen Reinhold kennengelernt. War es Liebe auf den ersten Blick?

Ich glaube, es war mehr als ein Blick, vielleicht war das schon ein Zeichen, heute möchte ich unsere Blicke nicht mehr missen. Ich bin 47 Jahre alt und weiß, man hat nicht alle Tage die rosarote Brille auf, ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden, bin sehr realistisch und habe mich sehr bewusst für Hagen entschieden. Zu dem Zeitpunkt waren beide Beziehungen bereits beendet.

Annina Semmelhaack und Hagen Reinhold © Quelle: Privat

Karoline Preisler – die Ex-Partnerin von Hagen Reinhold – stand in Brandenburg für das Amt als Verfassungsrichterin zur Debatte. Sie zog dann ihre Bewerbung zurück, auch unter Verweis auf die hohe mediale Aufmerksamkeit. Da schwingt mit, dass Sie und Herr Reinhold ihr die Chance auf dieses Amt vermasselt hätten.

Ich denke, Frau Preisler steht selbst in der Öffentlichkeit. Es war ihre persönliche Entscheidung, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. Aber nach meinem Kenntnisstand war es so, dass in dem zuständigen Ausschuss keine der zu dem Zeitpunkt kandidierenden Kandidatinnen überzeugt hat. Deshalb war es nur folgerichtig, von der Kandidatur zurückzutreten.

Zur Zukunft: Sie haben Ihre eigene Immobilienfirma und Ihr neuer Lebenspartner ist auch in der Branche – bleibt das Ihr erstes Standbein?

Ja, ich habe 2014 bereits mein eigenes Unternehmen in Elmshorn gegründet und ich werde auch weiter im Bereich Immobilien tätig sein. Hagen Reinhold hat ein Bauunternehmen, das im Gewerbebau seinen Schwerpunkt hat. Ich finde, wir ergänzen uns sehr gut.

„Man hat einfach nur Klischees zu erfüllen“

Die Firma Semmelhaack baut ja sehr viel in Potsdam und Umgebung. Aber es gab Kritik an etwaiger Marktdominanz und an den Immobilien, etwa an der Uniformität der Gebäude – so wurde das Seniorenwohnheim am Bahnhof auch Alcatraz genannt.

Das Unternehmen Semmelhaack hat zu einem Zeitpunkt, als in Potsdam der Immobilienmarkt noch nicht so gehypt war, bereits sehr viel Gutes getan und immer Wohnraum für Menschen mit unterschiedlichsten Bedarfen geschaffen. Es steht ja jedem frei, wo er einziehen möchte, Außenfassaden und Grundrisse sind Geschmacksache. Ich bin stolz, dass ich für dieses Unternehmen arbeiten durfte. Aber bei der Diskussion um eine rationelle Bauweise sind wir mitten in der politischen Debatte, wie wir dem Wohnraummangel begegnen. Man muss natürlich immer auf die aktuellen Verhältnisse vor Ort schauen. Es sollen laut Koalitionsvertrag 400.000 Wohnungen errichtet werden. Dieses Ziel wird schwerlich zu erreichen sein bei den bestehenden Bedingungen. Jeder, der heute noch als Entwickler etwas schafft und errichtet, tut Gutes und übernimmt natürlich auch Verantwortung dafür.

Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen, ehe Sie eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau absolviert haben. Was hat Sie am Immobilienbereich fasziniert?

Ich selbst habe mir seinerzeit in Bremerhaven eine Eigentumswohnung gekauft und fand alles, was damit verbunden war, spannend. Wohnen ist ja auch viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es geht um das Zuhause der Menschen und ist immer etwas ganz Persönliches.

Annina Semmelhaack vor dem Brandenburger Tor in Potsdam. © Quelle: Dirk Pagels

Wenn Sie Ihr erlernter Beruf so glücklich gemacht hat – was bewog Sie, den Weg in die Show- und Erotikfilmbranche zu gehen?

Neugier. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht dem entsprochen hat, wie ich mir das vorgestellt hatte.

Inwiefern?

Man hat einfach nur alle Klischees zu erfüllen und wird darüber hinaus auch nicht mehr gefordert. Das sorgt vielleicht genau dafür, dass der Blick von Vielen sehr reduziert ist und nie die ganze Persönlichkeit wahrgenommen wird. Viele sind dann ganz verwundert, wenn man drei zusammenhängende Sätze sprechen kann. Bestimmt kann man verstehen, dass ich mich dann schnell intellektuell unterfordert gefühlt habe.

Dennoch haben Sie ja damals sich auch äußerlich entsprechend dem Klischee gegeben, inklusive der dreimaligen Brustvergrößerung. Entsprang das dem Wunsch, berühmt zu sein?

Das war nie mein Beweggrund. Als ich noch bei meinen Eltern lebte, gab es einmal ein initiiertes Treffen mit einer bundesweiten Tageszeitung, das ein Bekannter meiner Mutter organisiert hatte. Er sagte: Mensch, die sieht so niedlich aus, die muss mal ein paar Fotos machen. Ein paar Tage später gab es dann einen Artikel in der Zeitung, da stand: A star is born. Ich hatte davor nie davon geträumt, Fotos zu machen oder Model zu sein, dafür wäre ich auch viel zu klein. Aber daraus entwickelte sich eine gewisse Medienpräsenz. Es war ein Prozess, den ich mitgegangen bin und den ich auch ehrlicherweise nicht missen möchte, denn es hat mich für mein weiteres Leben viel gelehrt.

„Mein Privatleben ist relativ unspektakulär“

Denken Sie, dass Sie heute anders bewertet werden, weil Sie vor 15 Jahren in Erotikfilmen gespielt haben?

Ich würde mir heute natürlich wünschen, dass man nicht nur über meine Vergangenheit diskutiert. Aber mir ist durchaus bewusst, dass natürlich gerade Boulevard so funktioniert. Ich denke, wenn ich nicht diese Vergangenheit hätte, wäre meine neue Beziehung gar nicht so aufgebauscht worden. Ich persönlich bin bei manchen natürlich wieder in dieser Schublade drin – keine Frage. Ich richte meinen Blick nach vorne. Manchmal ist es schon schwierig und mir ist bewusst, dass ich immer eine Schippe mehr drauflegen muss als andere.

Annina Semmelhaack beim MAZ-Interview. © Quelle: Dirk Pagels

Was würde die Menschen am meisten an der privaten Annina Semmelhaack überraschen?

Ich glaube, mein Privatleben ist relativ unspektakulär. Ich gehe sehr selten mal feiern, trinke so gut wie keinen Alkohol, rauche nicht, ich bin ein absoluter Gewohnheitsmensch. Alles braucht seinen Platz. Ich bin ordentlich, gut organisiert und strukturiert. Kurz: Ich bin viel weniger flippig, als man es vielleicht vermuten würde. Außerdem bin ich eine große Perfektionistin und lege sehr hohe Maßstäbe an mich an – auch beim Aussehen. Meine erste Brustvergrößerung hatte ich mit 18 Jahren; damals mit der Unterstützung meiner Großmutter. 2017 ließ ich die Brüste wieder verkleinern.

2022 haben Sie Ihre neue Liebe gefunden. Steht 2023 die Hochzeit an?

Was privat noch so kommt und sich verändert, werde ich Sie dann wissen lassen.