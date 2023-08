﻿Bewaffnete in der Bahn: Kommt das Waffenverbot in Zügen?

Nach Vorfällen in Preetz/ Neumünster

Am Wochenende wurden zwei Menschen in den Bahnhöfen Preetz und Neumünster von der Bundespolizei geschnappt, die Waffen mit sich führten. Ein allgemeines Waffenverbot in Zügen gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Das könnte sich aber bald ändern.

