﻿Preisverleihung der MiSch Eroberer 2022: Das sind die glücklichen Gewinner

„Digital und analog im Dialog“ – Gewinner beim MiSch-Kreativwettbewerb in der Kategorie Foto ist die Klasse 7b der Ricarda-Huch-Schule in Kiel.

Kie. So etwas gab es bei einer MiSch-Preisverleihung auch noch nie: Am bundesweiten Warntag ertönten während der digitalen Video-Siegerehrung am Donnerstag um 11 Uhr alle Handys der Schülerinnen, Schüler, Moderatorinnen und Juroren. Ein kurzer Moment des Aufruhrs. Alle schalteten hektisch ihre Smartphones stumm, dann konnte es weitergehen. Es war ja nur ein Test und nichts Ernsthaftes passiert.

Medien in der Schule (MiSch) ist ein Projekt von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung mit der Förde Sparkasse und dem medienpädagogischen Institut Promedia Maassen. MiSch Eroberer richtet sich an die Jahrgänge acht bis zehn aller Schulformen. Unter den 34 teilnehmenden Klassen mit insgesamt 1350 Schülerinnen und Schülern waren dieses Mal auch zwei elfte Klassen einer Berufsschule.

MiSch-Kreativwettbewerb: Diesmal mit Sonderpreis

226 Artikel, Fotos, Videos und Podcasts haben die Eroberinnen und Eroberer auf dem MiSch-Blog im Internet hochgeladen. 180 davon haben am MiSch-Kreativwettbewerb teilgenommen. Eine Jury kürte kürzlich die besten Beiträge in den Kategorien Text, Foto, Video/Audio und Vermischtes. Außerdem gab es diesmal einen Sonderpreis für eine Kurzgeschichte.

Spätestens mit der Corona-Pandemie war sie gerade im Bereich Schule und Unterricht nicht mehr wegzudenken: die Digitalisierung. Aber hat das "alte" Analoge auch noch seinen berechtigten Stellenwert? Diese Frage hat die Klasse 7b der Kieler Ricarda-Huch-Schule ohne viele Worte, aber dafür eindrücklich im Bild treffend beantwortet: Es braucht beides – und zwar im Dialog. Dieser Beitrag war der Jury viele Punkte wert und gewann deshalb in der Kategorie Foto. Die ganze Klasse habe gemeinsam das Motiv erarbeitet, berichtete die 7b während der Preisverleihung.

Drei MiSch-Texte wurden platziert

In der Kategorie Text holte sich Bo Bauer aus dem Kurs Medienpraxis am Gymnasium Lütjenburg den ersten Platz mit seinem Interview "Zurück in die Zukunft: Ein Gleis bewegt Lütjenburg". "Ich wollte etwas über den Klimawandel machen und darüber, was man in meiner Region dagegen tun kann", erklärte Bo. Bei seiner Recherche stieß er auf auf den Verein Schienenverkehr Malente-Lütjenburg und das Forschungsprojekt REAKT. Auf Anfrage bekam er dann auch sein Interview mit einem der Initiatoren.

Anton Winkler, Klasse 8d des Ernst-Barlach-Gymnasiums Kiel, belegte mit seinem bewegenden Artikel "Die Flucht ins neue Leben" aus der DDR in die BRD Platz 2. Er schilderte in seiner Reportage eine ergreifende Fluchtgeschichte einer Mutter mit ihrer 13-jährigen Tochter in ihrem dunkelbraunen Trabi. "Ungefähr drei Tage lang habe ich daran geschrieben", berichtete Anton unter dem Jubel seiner Klasse.

"Welche Bedeutung hat Bargeld noch?" – Diese Frage beantwortete Maximilian Mallach, Klasse 8c an der Holstenschule in Neumünster, in seinem Text. Eine echte Wirtschaftsstory und ein absolut aktuelles Thema, fand die Jury, und vergab dafür Platz drei. "Ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil mein Vater in der Branche arbeitet", erklärte Maximilian.

MiSch-Gewinner für Podcast und Vermischtes

In der Kategorie Vermischtes holte sich Sena Yogurtcular, Klasse 7b des Gymnasiums Kronwerk in Rendsburg, den Sieg: Sie schilderte in ihrem Beitrag "Kickboxen und ich" detailliert ihren Lieblingssport. Mal abgesehen vom Spaß, wolle sie sich in Notfallsituationen auch verteidigen können, erklärte die Schülerin.

Mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet sprachen Leon Böhnert, Justus Spill und Fabian Mischok, Klasse 9b des Gymnasiums Altenholz, in ihrem Podcast "Zukunft in 10 Minuten: Mobilität im Jahr 2050". Damit gewannen sie in der Kategorie Video/Audio. Das Expertengespräch hätten sie bei einem Telefoninterview aufgezeichnet, berichteten die Schüler.

Den Sonderpreis für eine Kurzgeschichte gewann Laura Benk, Klasse 11a des RBZ am Königsweg in Kiel, mit "Die Sandzählerin". Die Jury zeigte sich tief beeindruckt von dem Text, zu dem die junge Autorin in den Dünen Dänemarks im Familienurlaub inspiriert worden war, wie sie erklärte.

Alle Siegerbeiträge und noch mehr lesen Sie in der MiSch-Projektzeitung, die am Freitag, 9. Dezember 2022, den Printausgaben von KN und SZ beiliegt. Außerdem gibt es alle Wettbewerbsbeiträge auf dem MiSch-Blog unter blog.kn-misch.de