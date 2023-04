Preisverleihung MiSch Entdecker 2023: So sehen die glücklichen Sieger aus

Kiel. Volle Reihen im Saal 2 im Metro-Kino in Kiel: Junge Gesichter blicken aus den bequemen Sesseln neugierig nach vorne zur kleinen Bühne. An diesem Donnerstagvormittag sind drei Grundschulklassen nicht wie sonst in der Schule, sondern sie machen einen Ausflug zur Preisverleihung des Projekts MiSch Entdecker 2023.

Die Sieger im MiSch-Kreativwettbewerb stehen fest und werden gleich im Kinosaal ausgezeichnet. In den vergangenen Projektwochen hatten alle 60 teilnehmenden Schulklassen mit insgesamt 1148 Kindern die Möglichkeit, selbst Journalisten zu sein und ihre eigenen Texte, Videos oder Fotos digital zu veröffentlichen. Das Motto: „Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt“. Die besten drei Beiträge werden in den Kategorien Text, Video/Audio und Vermischtes ausgezeichnet.

MiSch-Preisverleihung – der beste Text

Das Gemurmel und Geraschel verstummt sofort, als es losgeht mit dem besten Text. In „Meine bunte Welt ohne Sorgen“ beschreibt Martha aus der Klasse 4b der Claus-Rixen-Schule in Altenholz ihre Vision von einer Welt ohne Krieg. In dieser Welt leiden weder Menschen, Tiere, noch Pflanzen. In Marthas Welt geht es einfach allen gut.

Im Winter gibt es viel Schnee in Schleswig-Holstein, sodass man Schlitten fahren kann und schneefrei bekommt. „Ich hab mir die Welt angeguckt, wie sie jetzt ist und welche Probleme ich nicht mehr haben möchte“, erklärt Martha. Das Gesamtpaket zusammen mit dem selbst gemalten Bild von einem Friedenszeichen mit Tieren und Blumen war der Jury die meisten Punkte wert, so Laudatorin Nora Saric von den Kieler Nachrichten. Martha gewinnt für ihre ganze Klasse einen Ausflug in den Hochseilgarten am Falckensteiner Strand.

Sieg in der MiSch-Kategorie Vermischtes

„Die Welt, wie sie uns gefällt“ heißt der Gewinnerbeitrag in der Kategorie Vermischtes von der Klasse 4a der Grundschule Schellhorn-Trent. Die bunte Collage zeigt eine Weltkugel, die aus vielen kleinen Fragmenten besteht – Wünsche der Kinder für eine Welt, die ihnen gefällt. „Kein Krieg mehr“, steht dort. Oder: „Die Antarktis darf nicht schmelzen“, „es soll allen gut gehen“, „kein Müll mehr im Meer“.

Aus diesen Fragmenten wird wieder ein großes Ganzes, unsere Weltkugel. „Toll, dass ihr das als ganze Klasse zusammen gemacht habt, das fanden wir umso schöner“, sagt Simone Seifert von den Kieler Nachrichten und übergibt den Preis für die 4a an Knut, Teresa und Henry: ein Gutschein für eine Veranstaltung im Mediendom in Kiel. „Dabei sind superwitzige Kreationen entstanden. Manche Teile passten richtig gut zueinander und manche gar nicht“, erzählt Henry.

MiSch-Abschlussjournal am Freitag im E-Paper von KN und SZ Medien in der Schule – kurz: MiSch – ist ein Projekt von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Kooperation mit der Förde Sparkasse und dem medienpädagogischen Institut Promedia Maassen. Seit diesem Projektdurchgang läuft MiSch rein digital ab. Schülerinnen und Schüler können mit ihren Lehrkräften und Eltern während des Projektzeitraums die KN und SZ digital über das E-Paper und die KN-App lesen. Dazu gibt es ein umfangreiches Materialpaket für den Unterricht, so können die Kinder die Welt der digitalen Nachrichten erkunden und einen gesunden und sicheren Umgang mit Nachrichten aus dem Netz erlernen. Ein Höhepunkt des Projekts ist der Kreativwettbewerb. Die Kinder werden selbst als Reporterinnen und Reporter tätig und laden ihre Beiträge auf dem MiSch-Blog in den Kategorien Text, Video/Audio oder Vermischtes hoch. Pro Kategorie wird von einer Jury ein Siegerbeitrag gekürt. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, so gelangen Sie direkt zu allen Schülerbeiträgen im aktuellen Wettbewerb. Ein weiterer Höhepunkt ist das digitale MiSch-Abschlussjournal: Am Freitag, 28. April 2023, wird es für alle kostenlos zugänglich mit den KN und der SZ als E-Paper veröffentlicht. Auf den zwölf Seiten gibt es die Siegerbeiträge zu sehen, aber auch noch mehr vom MiSch-Blog, alle teilnehmenden Schulen, Klassenfotos, Auszüge von den redaktionellen Schulbesuchen und den Artikel von der Schatzsuche nach dem roten Schwein in der Förde Sparkasse.

MiSch-Gewinner ist auch ein Video

Den Sieg in der Kategorie Video/Audio hat sich die Klasse 4d der Grundschule am Schwentinepark in Schwentinental mit ihrer Nachrichtensendung geholt. Den Preis, eine Zaubershow des Kieler Magiers Jeff de Fire, nimmt stellvertretend für die ganz Klasse Sajida entgegen – denn der Rest der 4d ist auf Klassenfahrt. Sajida hat aber zur Verstärkung die Klasse 4b mitgebracht, die auch bei MiSch mitgemacht hat.

Das Video beginnt mit der Sensationsmeldung: Der Krieg in der Ukraine ist vorbei! Die Reporterin Mrs. Fuchs berichtet live vor Ort. Geschickte Überleitungen führen weiter zu den Themen „Ende der Regenwaldabholzung“, „nie wieder Atomkraft“ und „das Wetter ist richtig gut“. Dass sie einen Papagei durchs Bild fliegen lassen konnten, habe am meisten Spaß gemacht, sagt Sajida, „und dass alle zusammengehalten haben.“ Laudatorin Annemarie Nielsen von der Förde Sparkasse hofft, dass alles Realität wird, was sich die Klasse für die Welt wünscht. „Das habt ihr wirklich toll gemacht.“