﻿Grüne Tanker-Premiere an der Ostseeküste

Die Schifffahrt soll sauberer werden. Ein wichtiges Element sollen dabei die Treibstoffe Flüssigerdgas und Methanol sein. In Rostock hat jetzt erstmals ein brandneuer Mehanol-Tanker mit Ware aus der Karibik festgemacht. Auch Kiel soll bald von dem neuen Trend profitieren.

Rostock. Grüne Premiere an der deutschen Ostseeküste: Am Wochenende gab es in Rostock den ersten Anlauf eines der neuesten Methanol-Tankschiffe der Welt. Die erst drei Monate alte „Stena Promise“ hatte Methanol aus der Karibik an Bord.