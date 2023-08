﻿Prien: Deutschland verkraftet Zuzug von Asylbewerbern auf Dauer nicht

Kiel. Es kommen wieder deutlich mehr Flüchtlinge. Jetzt hat sich die CDU-Politikerin Karin Prien in die Debatte eingeschaltet: Der anhaltendend starke Zuzug von Asylbewerbern sei weder in den Kommunen noch an Schulen und Kitas auf Dauer zu bewältigen, und alle demokratischen Parteien seien gut beraten, ihre Konzepte zum Thema Zuwanderung zu überprüfen – „aber nicht, um den AfD-Wählern zu gefallen, sondern weil wir Lösungen brauchen.“ Prien sprach ausdrücklich als stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und nicht als Bildungsministerin von Schleswig-Holstein. Eine Kontroverse löste sie am Dienstag im Norden trotzdem aus.

Deutschland als reiches Land mit einer historischen Verantwortung solle weiterhin Menschen aufnehmen, die politisch verfolgt werden, hatte Prien der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Aber wir müssen uns auch ehrlich machen: Viele kommen nach Europa und besonders gerne nach Deutschland, weil sie ein besseres Leben für sich und ihre Familie wollen. Und da müssen wir zu einer Reduzierung der Zahlen kommen.“

EU-Staaten hatten sich auf Einreisezentren an den Außengrenzen geeinigt

Die CDU-Politikerin verwies darauf, dass sich die EU-Mitgliedstaaten im Juni auf Schnellverfahren in Asylzentren an Europas Außengrenzen geeinigt hatten. Ziel ist es, Menschen mit geringer Bleibeperspektive erst gar nicht einreisen zu lassen. „Da muss jetzt Tempo gemacht werden“, forderte Prien. „Wenn wir weiter eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen erhalten wollen, dann werden wir wirksame Möglichkeiten zur Begrenzung finden müssen.“ Zugleich müsse sich Deutschland für eine qualifizierte Fachkräftezuwanderung öffnen. „Das ist der Spagat, den wir in Deutschland schaffen müssen.“

Nach Einschätzung des FDP-Innenpolitikers Bernd Buchholz hat Prien damit einen Offenbarungseid abgelegt. „Ihre Äußerungen stehen in eklatantem Widerspruch zu dem, was von den Grünen im Land zuletzt immer zu hören war.“

Grünen-Landeschef Gazi Freitag schließt Debatte zu Obergrenzen aus

Tatsächlich ließ der Widerspruch nicht lange auf sich warten. Deutschland sollte Zuwanderer, und seien sie auch nur geduldet, angesichts des Fachkräftemangels als Chance begreifen, forderte Integrationsministerin Aminata Touré. „,Schotten dicht’ ist keine Lösung.“ Grünen-Landeschef Gazi Freitag stellte klar, dass seine Partei eine Begrenzung des Asylzuzugs ablehne. „Eine Obergrenzendebatte ist nicht mit dem Grundrecht auf Asyl vereinbar.“

SPD-Landeschefin Serpil Midyatli kanzelte Priens Einlassung als „populistisch und falsch“ ab. Die meisten Flüchtlinge kämen doch aus Syrien und Afghanistan, Grund seien Krieg und Verfolgung. „Diesen Menschen müssen wir natürlich weiterhin aus ihrer Not helfen und sie bei uns aufnehmen.“

Breite Unterstützung für Karin Prien aus der CDU

Volle Rückendeckung signalisierten dagegen CDU-Parteifreunde. „Es ist ernüchternd: Mit Abschiebungen sind wir in Deutschland seit Jahrzehnten relativ erfolglos“, stellte Landtagsfraktionschef Tobias Koch fest. „Wer er geschafft hat, zu uns zu kommen, schöpft alle rechtsstaatlichen Mittel aus.“ Umso wichtiger sei es, asylrechtliche Verfahren gleich an den EU-Außengrenzen abzuwickeln. Was Koch zu Tourés Blockade sagt? „Für manchen ist der Weg offenbar etwas weiter.“

Stefan Lange, Landeschef der konservativen CDU-Mittelstandsunion, äußerte sich ähnlich. „Bei der Abschiebung läuft etwas schief – auch in Schleswig-Holstein.“ Und wenn es im Bundesrat darum geht, sichere Herkunftsländer auszuweisen, dürfe sich Schleswig-Holstein nicht weiter enthalten. Bisher war das am Veto der Grünen gescheitert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wollte sich am Dienstag nicht äußern. Es gebe keinen neuen Sachstand, sagte Regierungssprecherin Vivien Albers. Ende Juni habe Günther aber in Interviews verdeutlicht, dass er den Asylkompromiss auf europäischer Ebene voll unterstütze: Nötig seien Steuerung und Begrenzung.

Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr bisher 4862 Asylsuchende aufgenommen. 2022 waren es 6496, im Jahr 2021 waren es 4209.

