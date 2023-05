﻿Prien zu Eckpunkten von Stark-Watzinger: „Keine Fachkompetenz in Sachen Bildung“

Kiel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will Schulen an sozialen Brennpunkten des Landes weiter stärken. Dabei hatte sie maßgeblich auch auf Unterstützung des Bundes gehofft. Doch von den Zusagen aus Berlin ist nicht viel übrig geblieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Ministerin, wie viele der 360 000 Schülerinnen und Schüler im Norden haben einen Unterstützungsbedarf?

Karin Prien: Wir wissen aus diversen Studien, dass man von 20 bis 25 Prozent ausgehen muss, die im Verlauf ihrer Schullaufbahn besonderer Unterstützung bedürfen. Je früher man ansetzt, desto besser gelingt das.

Sie liegen derzeit mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in Sachen Brennpunktschulen über Kreuz. Warum?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Knapp zusammengefasst: Zu spät, zu wenig und zu bürokratisch! So kommt das Eckpunktepapier daher, das der Bund uns vorgelegt hat. Es wird wieder einmal klar: Der Bund hat keine Fachkompetenz in Sachen Bildung, sonst käme nicht so ein vermurkster Vorschlag heraus. Der Bund übernimmt in Teilen die Erfahrung der Länder, Schleswig-Holstein ist für ihn eine Art Blaupause – aber leider ignoriert der Bund wichtige Ratschläge von Ländern und Wissenschaft.

Was genau meinen Sie?

Unter anderem geht es um die Frage, wie das Programm finanziell ausgestattet ist. Erst ab 2024 sollen überhaupt und nur 100 Millionen Euro für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie das umrechnen, bedeutet das gerade mal 25 000 Euro pro Schule. Das ist nichts! Und die eigentlichen Budgets für die Startchancen-Schulen starten überhaupt erst 2025, im letzten halben Jahr der Legislatur.

Prien bezeichnet Eckpunktepapier von Stark-Watzinger als Billigvariante

Bei den Koalitionsverhandlungen im Bund war beim sogenannten Startchancenprogramm mal von sieben Milliarden Euro die Rede.

Stimmt. Aber es bleibt am Ende nicht mal eine Milliarde Euro für die gesamte Legislatur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ganze war also heiße Luft?

Es ist der Versuch, mit einer Billigvariante den Eindruck zu erwecken, als würde man den Ländern ein riesengroßes Geschenk machen. Und wenn man dann noch sieht, wie bürokratisch das Ganze angelegt ist.

Inwiefern bürokratisch?

Die Berichts- und Überwachungspflichten, die sich der Bund wünscht, führen dazu, dass wir eine eigene Überwachungsbehörde zum Monitoring des Starchancenprogramms einrichten müssten.

Was ist so verkehrt daran, wenn das Land Resultate dokumentiert?

Nichts ist daran verkehrt, aber dann muss ich ein solches Programm so ausstatten, dass überhaupt eine Chance besteht, dass es irgendeine Wirkung entfaltet. Der Bund will in der Spitze 300 Millionen Euro pro Jahr für das Startchancenprogramm ausgeben. Wenn Sie das auf die 4000 Schulen im ganzen Bundesgebiet umrechnen, kommen Sie auf 75 000 Euro: Das sind eineinhalb zusätzliche Stellen, wenn überhaupt. Und wenn Sie dann bedenken, dass wir unsere Perspektivschulen in Schleswig-Holstein mit bis zu 400 000 Euro im Jahr unterstützen und die Schulen auch gegenüber dem Bund erklärt haben, dass sie diesen Umfang brauchen, um überhaupt die Lernfähigkeit von Schülerinnen und Schülern in herausfordernden Lagen herzustellen, dann muss man von einem Gießkannenprinzip sprechen. Davon haben wir dringend abgeraten. Die, die es am schwersten haben, sollten am meisten bekommen. Aber all diese Ratschläge sind in den Wind geschlagen worden. Auch muss man nicht mit 4000 Schulen gleichzeitig beginnen. Es ist nicht mit mehr Geld getan. Es braucht Schulentwicklung und eine gute Begleitung durch die Schulaufsicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prien: „Mit eineinhalb zusätzlichen Lehrerstellen schaffen Sie keine Veränderung“

Bestehende Brennpunktschulen will der Bund in seinem Programm nicht berücksichtigen. Wie viele gibt es denn im Norden zurzeit?

Die Anrechnungsfrage muss anders gelöst werden. Wir haben zurzeit 62 Perspektivschulen, die wir mit zehn Millionen Euro im Jahr aus einem speziellen Landesprogramm fördern. Hinzu kommt weiteres Geld über ein Schulsozialarbeiterprogramm. Für Schleswig-Holstein kämen je nach Bundesschlüssel weitere 60 bis 70 Schulen zustande.

Was wird an den Perspektivschulen anders gemacht?

Wir statten unsere Schulen zusätzlich mit einem großen Personal- und Sachbudget aus, und jede Schule entscheidet dann selbst. Dabei wird sie durch die Schulentwicklungsberatung des IQSH begleitet. Die eine Grundschule braucht zusätzlich eine Logopädin und eine Schulsozialarbeiterin. Die andere Schule braucht zusätzlich Lehrkräfte im Fach Deutsch als Zweitsprache und einen weiteren Schulpsychologen. Ich habe kürzlich eine Grundschule in Lübeck besucht, an der mir der Schulleiter erzählte, dass mehr als zwei Drittel der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder mit Erziehungshilfen in die 1. Klasse kommen. Mit einer oder eineinhalb zusätzlichen Lehrerstellen schaffen Sie da keine Veränderung.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist noch auf zahlreichen anderen Baustellen unterwegs. Sind Ihre finanziellen Erwartungen an den Bund zu hoch gegriffen?

Bildung war zu Recht eines der zentralen Themen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Und es bleibt das zentrale Thema für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Daran muss sich die Koalition jetzt messen lassen.

Christian Hiersemenzel