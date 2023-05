﻿Prien: Streit der Länder mit Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) ist eskaliert

Kiel. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will das Sonderprogramm für Schulen an sozialen Brennpunkten über das Jahr 2024 hinaus verlängern und kann mit breiter Unterstützung des Landtags rechnen. Am Donnerstag signalisierte auch die Opposition Zustimmung. Ziel sei es, neben den 62 bestehenden Perspektivschulen auch Kindergärten und Einrichtungen der Jugendhilfe zu berücksichtigen. Eigentlich hatte Schleswig-Holstein die Arbeit an bis zu 70 zusätzlichen Schulen stärken wollen – mit Unterstützung des Bundes. Doch aus dem sogenannten Startchancenprogramm dürfte vorerst nichts werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwochabend hätten 16 Landesministerinnen und -minister das Eckpunktepapier von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) endgültig für ungeeignet erklärt, berichtete Prien. „Wir werden auf dieser Grundlage also nicht verhandeln.“

Prien zum Startchancenprogramm des Bundes: „Der Zorn ist groß“

Die SPD-geführten Länder seien noch viel enttäuschter, weil sie das Startchancenprogramm bei den Ampel-Koalitionsgesprächen mitverhandelt hätten. „Wenn es weniger Geld vom Bund gibt, dann muss man das sagen und sich auf weniger Schulen konzentrieren.“ Darüber sei sie bereit zu sprechen, sagte Prien. „Aber so zu tun, als könne man mit einem Siebtel des Geldes 4000 Schulen unterstützen und damit irgendeinen Effekt erzielen? Tut mir leid, das funktioniert nicht, und deshalb ist der Zorn auch so groß.“ Ursprünglich war im Bund von sieben Milliarden Euro die Rede gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

SPD und SSW hatten errechnet, dass Eltern jedes Jahr 1200 Euro für ihre schulpflichtigen Kinder ausgeben. Wer könne das noch bezahlen? Das Land solle Bücher, Hefte und Mappen, digitale Endgeräte und Programme kostenfrei zur Verfügung stellen. Auch wenn dieser Antrag in den Fachausschuss überwiesen wurde: Aussicht auf Erfolg dürfte er kaum haben. „Das Prinzip Gießkanne ist nicht sozial, sondern pauschal und finanziell fatal“, sagte der CDU-Bildungspolitiker Martin Balasus. Die Ministerin sprach später von 430 Millionen Euro zusätzlichen Kosten. „Das ist also keine realistische Herangehensweise an das Problem.“