﻿Prien und Touré: Ministerinnen demonstrierten maximale Einigkeit

Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mussten sich am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses erklären: Wie gehen sie mit ihrem Krach zur frühkindlichen Bildung um?

Kiel. Krach wegen einer Meinungsverschiedenheit in Sachen Kita-Pflicht? Kurz vor Beginn der gemeinsamen Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses im Landtag gaben sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) am Donnerstag alle Mühe, Zweifel an ihrer Einigkeit zu zerstreuen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während die Kameras auf sie gerichtet waren, schlossen die beiden einander zur Begrüßung demonstrativ in die Arme und herzten sich, als wären sie beste Freundinnen. Dabei war der Grundkonflikt auch nach einem rund zweistündigen Fragenmarathon der Ausschussmitglieder nicht ausgeräumt: Prien bestätigte ihre Aussage aus einem Interview mit den Kieler Nachrichten, dass in Schleswig-Holstein alle Kinder mit viereinhalb Jahren auf ihre sprachlichen Fähigkeiten geprüft werden sollten. Bei erkennbaren Defiziten sollten sie verpflichtet werden, eine Kita besuchen. Touré ist von einem solchen Schritt allerdings weiterhin meilenweit entfernt. Auch wenn man gemeinsam das Ziel der Bildungsgerechtigkeit anstrebe: Sie setze andere Prioritäten. Vorerst müsse man die nötigen personellen Kapazitäten aufbauen.

Für 2023 planen Prien und Touré einen Fachkongress für Kindergärten und Schulen

Noch während der Sitzung verschickten beide Ministerien per Mail eine zweiseitige Pressemitteilung mit einer klaren Botschaft: Nach den schlechten Ergebnissen, die der IQB-Bildungstrend Schleswig-Holsteins Viertklässlern in Lesen, Schreiben und Rechnen bescheinigt hatte, wolle die Landesregierung die Sprachförderung für Kinder verbessern – und zwar ressortübergreifend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So wolle man die Idee der Perspektivschulen, die unter anderem an sozialen Brennpunkten arbeiten und finanziell wie auch personell besonders gefördert werden, auf Kindergärten ausweiten. Geplant sei an diesen Orten auch ein sogenanntes Screening, also die Erfassung aller Mädchen und Jungen eines bestimmten Kindergartenalters mit dem Ziel einer besseren Sprachförderung. Darüber hinaus hätten sich die Ministerinnen auf einen Fachkongress für Kitas und Schulen im nächsten Jahr verständigt, bei dem neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen im Vordergrund stehen.

„Karin Prien und ich sind sehr meinungsstarke Personen“, sagte Touré zum kabinettsinternen Krach. Doch auch wenn sich die Herangehensweise unterscheiden möge, sei man sich einig: „Wer den Übergang von der Kita in die Schule möglichst gut gestalten will, muss beides zusammen denken und alles dafür tun, dass Kita-Kinder mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedarfen gestärkt und selbstbewusst in der Schule starten können.“

Nur 90 Prozent der drei- bis sechsjährigen Kinder besuchen eine Kita

Zugleich räumte Touré ein, dass nur etwa 90 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen im Norden einen Kindergarten besuchten. Ja, das sei ihr zu wenig. „Wir haben aber keine Kita-Verpflichtung.“ Touré, die auch für Integration und Flüchtlinge zuständig ist, wies auch darauf hin, dass viele Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen derzeit keine Kita besuchen dürften. Wollte man das verändern, wäre das eine politische Entscheidung – verbunden mit der Maßgabe, bestehende Kita-Gruppen zu vergrößern, um zum Beispiel ukrainischen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. Allein die Aussicht darauf habe bereits „massiven Widerstand“ erzeugt.

Prien wies darauf hin, dass die frühzeitige Förderung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen schon in der vergangenen Legislatur ein Schwerpunkt gewesen sei. Dennoch würden bundesweit immer weniger Grundschülerinnen und -schüler die Mindeststandards erreichen. „Zudem sind eine Zunahme der sozialen Ungleichheit sowie deutliche Nachteile für Kinder mit Zuwanderungshintergrund zu verzeichnen. Wir müssen feststellen, dass auch in Schleswig-Holstein die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichend waren.“ Die Landesregierung arbeite deshalb an einer Gesamtstrategie, die alle Bildungsbereiche umfassen soll. Mit Touré ziehe sie an einem Strang.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Opposition blieb nach der Ausschusssitzung ratlos. „Wenn doch die größten Schwierigkeiten bei Kindern liegen, die keine Kindertageseinrichtung besucht haben: Wie bekommen wir diese Kinder in die Kitas?“, fragte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. „Dazu blieb das Ministerinnen-Gespann Antworten schuldig.“

Auch die FDP sprach den Grundkonflikt zwischen Prien und Touré an. „Es ist sehr erstaunlich, mit wie vielen Pirouetten sich Ministerin Prien aus der Kita-Pflicht windet“, sagte der Abgeordnete Heiner Garg. Und Ministerin Touré stelle zwar „völlig zu Recht fest, dass konsequente Schuleingangsuntersuchungen eine wichtige Rolle spielen. Leider kann heute niemand die Frage beantworten, ob sie derzeit überhaupt flächendeckend stattfinden.“