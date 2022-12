﻿Prien verspricht Dänemark-Studierenden 200 Euro Energiepauschale

Die Bundesregierung hatte diesen Personenkreis bisher vergessen: Wer in Schleswig-Holstein wohnt, aber in Dänemark studiert oder zur Schule geht, soll eine Energiepauschale bekommen. Bildungsministerin Prien versprach am Freitag konkrete Unterstützung. Die Summe ist überschaubar.

Kiel. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat Studierenden, die in Schleswig-Holstein leben, aber an einer dänischen Hochschule eingeschrieben sind, finanzielle Unterstützung zugesichert. Es sei ernüchternd, wenn die Bundesregierung bei der Energiepauschale nicht grenzüberschreitend denke, sagte sie am Freitag im Landtag. „Es ist ausdrücklich erwünscht, dass Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und Schüler innerhalb der EU mobil sind, auch im Sinne der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.“ Es gebe eine Fülle von grenznahen Schulen und Hochschulen, und längst sei die Teilnahme an Vorlesungen und Seminaren auch digital möglich.

Schleswig-Holstein will Studierende, die nicht von der 200-Euro-Energiepauschale des Bundes profitieren, mit einer Zuweisung in derselben Höhe unterstützen. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers geht es um einige Hundert Studenten. Auch Fachschüler sollen den Zuschuss erhalten.

Die Landesregierung hatte am Morgen im Bundesrat darum gebeten, den Kreis der Antragsberechtigten auszuweiten. Der Bund habe schnelle Nachbesserung zugesichert. Allerdings weise der vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung noch weitere Ungereimtheiten auf, sagte Prien. Wichtige Fragen des Datenschutzes seien nicht geklärt, auch seien Schwierigkeiten bei der Auszahlung zu erwarten – mit entsprechender Verzögerung. Dabei sei es wichtig, dass der Personenkreis noch während der Heizperiode Geld bekomme.