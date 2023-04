﻿Prien will Werbung der „Letzten Generation“ in Schulen verhindern

Nachdem Pläne der „Letzten Generation“ öffentlich wurden, denen zufolge die Klimaaktivisten gezielt in Schulen rekrutieren wollen, zeigt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) klar Kante. Sie will solche Werbeaktionen der sogenannten Klimakleber in Schulen nicht zulassen.

Kiel. Klimaklebern soll an Schleswig-Holsteins Schulen keine Bühne geboten werden. „Mitglieder der ,Letzten Generation’ haben in der Vergangenheit wiederholt Straftaten begangen. Wir werden es nicht zulassen, dass sie an unseren Schulen für gesetzeswidriges Verhalten werben“, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundsätzlich sei politisches Engagement zwar positiv zu bewerten, dabei müsse man sich aber an Regeln und Gesetze halten. Dem Ministerium sind bisher keine Veranstaltungen der Gruppierung, die sich regelmäßig aus Protest auf Straßen festklebt, in Schulen bekannt.

Prien betont Rolle des Neutralitätsgebots an Schulen

Einem Bericht der „Welt am Sonntag“ zufolge plant die „Letzte Generation“ allerdings, systematisch an Schülerinnen und Schüler heranzutreten. Demnach wollen sie sich über Bündnisse wie „Teachers for Future“ zu Vorträgen in Schulen einladen lassen und vor allem in Oberstufenkursen Mitstreiter für ihren Kampf gegen die Klimakrise gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit den 70er-Jahren herrsche der Konsens, dass Indoktrination an Schulen genauso wenig erlaubt sei wie jede Form von Werbung oder Überredung, so Prien. „Das Neutralitätsgebot an den Schulen ist eine wichtige Säule der Demokratie-Erziehung und daran halten wir fest.“

Vogt: Radikale Aktivisten gehören vor Gericht, nicht in Schulen

Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag, Christopher Vogt, begrüßt, dass Prien sich klar gegen solche Werbeaktionen in Schulen ausspricht. „Wer unsere Demokratie und den Rechtsstaat regelrecht mit Füßen tritt, indem Partei- und Firmengebäude beschädigt oder unser Grundgesetz und Kunstwerke beschmiert werden, gehört vor Gericht und nicht in unsere Schulen“, so der Bildungspolitiker.

„Wir fordern mehr Politikunterricht und auch kontroverse Debatten an unseren Schulen.“ Aber es brauche dabei rote Linien: Wer die Demokratie und den Rechtsstaat ablehne – egal ob von rechts oder links – dürfe in Schulen keine Bühne bekommen, betont Vogt. Die Ministerin müsse nun dafür sorgen, dass derartige Veranstaltungen der Aktivisten tatsächlich nicht stattfinden. Prien solle dafür insbesondere die Gruppe „Teachers for Future“ in den Blick nehmen, die offenbar noch Sympathien für solche zweifelhaften Veranstaltungen hegen würde.

Die Bewegung „Fridays for Future“, die durch ihre großen Schülerdemos an Freitagen bekannt geworden ist, hat sich bereits von der „Letzten Generation“ distanziert. Deren Aktionen spalteten die Gesellschaft.