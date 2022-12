Primark und die Zukunft der Kieler Innenstadt

In Kiel heizen die Gerüchte um eine Schließung der Primark-Filiale die Debatte um die Innenstadt an. Die Rufe nach einer Freigabe des mit Öl verschmutzten Kanals werden lauter. Und in Heiligenhafen flogen in einem Mehrfamilienhaus die ersten Feuerwerkskörper in die Luft. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Muss Primark in Kiel einpacken? Die Gerüchte um eine Schließung der Filiale heizen die Debatte um die Innenstadt erneut an.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was soll nur werden aus der Kieler Innenstadt? Der schicke Holstenfleet hatte zwar viele Hoffnungen geweckt, doch die erneute Welle von geplanten Schließungen macht ratlos. Nicht einmal Primark scheint noch sicher - obwohl der Laden mit der Billigmode doch gerade dafür sorgen sollte, dass wieder mehr Leben in die Holstenstraße kommt. Das Interesse an der Primark-Filiale, die zur Eröffnung geradezu einen Ansturm erlebte, ist aber irgendwie erlahmt. Die Frage, was sich daraus für die Zukunft der Kieler Innenstadt ableiten lässt, ist auch in unserer Morgenkonferenz lange diskutiert worden. Um ehrlich zu sein: Die eine Antwort, die alles erklärt, haben auch wir nicht gefunden. Liegt es wirklich daran, dass es zu wenig Parkplätze gibt und Autofahrer und -fahrerinnen ungern eines der Parkhäusern ansteuern? Oder sind es nach wie vor zu hohe Mieten, die einen Leerstand nach dem anderen zur Folge haben? Oder macht der Online-Handel einfach alles kaputt? Wer die Lösung kennt, könnte als Innenstadt-Manager wahrscheinlich eine Blitzkarriere machen.

Die Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals zeigt einmal mehr, wie wichtig die Wasserstraße für Schleswig-Holsteins Wirtschaft ist. Der Schaden, der seit dem verheerenden Ölunfall entstanden ist, geht inzwischen in die Millionen. Hinzu kommen andere ungeahnte Probleme. Wegen der Sperrung kann derzeit per Schiff kein Heizöl nach Kiel gebracht werden. Die Rufe, den Kanal wieder freizugeben, werden deshalb immer lauter. Schließlich sei das aus einem Leck gelaufene Öl zu 98 Prozent wieder aufgenommen worden, heißt es. Das Umweltministerium allerdings bremst, will auf Nummer sicher gehen. Mindestens bis zum 3. Januar bleibe der Kanal gesperrt. Die FDP im Landtag macht das Tauziehen „fassungslos“. Die Liberalen befürchten einen riesigen Imageschaden und fordern Ministerpräsident Daniel Günther zum Eingreifen auf.

Viele hatten es geahnt. Und genau so ist es heute gekommen. Nach den Einschränkungen der vergangenen Jahre startete der Verkauf von Böllern, Raketen, Schwärmern und anderen Krachern heute voll durch. Die Nachfrage ist enorm. Dass man es bei allem Spaß mit den Knallkörpern nicht übertreiben sollte, zeigt ein Feuerwehreinsatz in Heiligenhafen. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ließ Unmengen von Feuerwerkskörpern in die Luft gehen, die ein Bewohner dort gebunkert hatte. Lassen wir also Vorsicht walten!

Nachrichtenüberblick in Kürze

Meine Podcast-Empfehlung

Bild des Tages

Am Strand der Düne vor Helgoland: Schon mehr als 600 Kegelrobben wurden hier geboren. © Quelle: Bodo Marks/dpa

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.