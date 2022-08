Die Schulen können aufatmen: Nachdem alle Lehrkräfte in Schleswig-Holstein kurz vor Ferienende keinen Zugriff mehr auf ihre Dienstmails hatten, konnte der IT-Dienstleister Dataport die Probleme rechtzeitig vor dem Schulanfang beheben.

Ein technisches Problem hatte Anfang der Woche dafür gesorgt, dass die Pädagoginnen und Pädagogen keinen Zugriff auf ihre Postfächer mehr hatten.

Ein technisches Problem hatte Anfang der Woche dafür gesorgt, dass die Pädagoginnen und Pädagogen keinen Zugriff auf ihre Postfächer mehr hatten. "Dataport hat uns heute Morgen benachrichtigt, dass der E-Mail-Dienst an den Schulen wieder funktioniert", teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Mittwochvormittag mit. Auch erste Tests des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) hätten bestätigt, dass die Mails wieder funktionierten.