Die Schwerpunkte in der „Post aus dem Newsroom“ heute: Ein Böschungsproblem am Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen für Haushalte durch die Gaskrise sowie Tipps und Termine fürs Wochenende.

Die Seitenwege am Nord-Ostsee-Kanal sind von Sperrungen bedroht. Teile der Böschungen sind unterspült.

Probleme am Nord-Ostsee-Kanal, Gaskrise und Tipps fürs Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

egal ob an Land oder auf dem Wasser: Am Nord-Ostsee-Kanal müssen derzeit viele Einschränkungen in Kauf genommen werden.

Da ist zum einen das Böschungsproblem , das durch den Schiffsverkehr entstanden ist. Um Abbrüche und Rutschungen am Ufer des Kanals zu verhindern, bereitet die Kanalbehörde eine Sofortmaßnahme vor. Schiffe sollen künftig die Geschwindigkeit reduzieren.

Zum anderen ist da die Rader Hochbrücke. Das marode Bauwerk soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Erdarbeiten haben bereits begonnen. Startschuss für ein Mammutprojekt, bei dem die Planer an ihre Grenzen gehen.

Meine Kollegen Frank Behling und Paul Wagner informieren Sie über den aktuellen Stand zu beiden Maßnahmen.

Ulrich Metschies hingegen ist für Sie weiter am Thema Gaskrise dran. Die Baugenossenschaft Mittelholstein drosselt als einer der ersten Großvermieter in Schleswig-Holstein die Heizung für ihre Mieter. Und auch Vonovia will die Vorlauftemperatur absenken. Alles Sparmaßnahmen mit Signalkraft. Denn für den Winter zeichnet sich eine ernste Lage bei der Versorgung ab.

Steigende Energiepreise spielen auch bei einer anderen Nachricht eine entscheidende Rolle. Es geht um die Eisbahnen auf Weihnachtsmärkten, die ob der hohen Kosten auf der Kippe stehen. Wie die Planungen in der Region aussehen, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Mehr Themen des Tages lesen Sie im Anschluss.

So soll die Superjacht nach einer Entwurfszeichnung aussehen. Intern trägt sie den Namen „Projekt 798“. © Quelle: Grafik: Nobiskrug/hfr

Es ist erstmal nur eine Skizze. Sie aber dient als Grundlage für eine Superjacht. Ein Jahr nach ihrer Insolvenz soll die Nobiskrug-Werft in Rendsburg diesen prestigeträchtigen Auftrag umsetzen. Was wir über das geplante 80-Meter-Schiff wissen. Zum Artikel.

Die Stadt Kiel hat das alte Hell-Gravur-Gebäude im Philipp-Reis-Weg 5 in Wellingdorf gekauft. © Quelle: Ulf Dahl

Platzmangel und Sanierungsstau am Theater Kiel - jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Stadt Kiel hat ein ehemaliges Betriebsgelände gekauft, das ab 2024 zum Werkzentrum umfunktioniert werden soll. Mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Stefanie Gollasch, Chefredakteurin

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Inga Thomas, Leiterin Newsroom

