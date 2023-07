Probsteier Korntage 2023: Shaun das Schaf wartet schon

Probstei. Eine Reisegruppe im Glück: Vor der offiziellen Eröffnung der Probsteier Korntage 2023 haben 31 Neugierige vom Roten Kreuz in Holtsee schon einmal die 18 Kornfiguren abgeradelt. Das Resultat: restlose Begeisterung. Vier Wochen lang dreht sich in der Probstei ab Sonnabend, 22. Juli 2023, alles um Korn und Stroh. Die meisten Figuren bleiben bis Oktober stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Frauen und Männer aus Holtsee haben die beste Reiseführerin, die man sich wünschen kann. Traute Derdau (75) aus Probsteierhagen ist extra in ihre Probsteier Tracht gestiegen und lotst die Gruppe gekonnt über die Dörfer in der Probstei. Am Steuer des Reisebusses sitzt Jörg Nölker und grinst. So eine Tour bringt Spaß. Nicht nur den Reisenden.

Für viele Touristen ein Muss: Probsteier Korntage 2023

„Diesen Ausflug können wir nur jedem empfehlen“, sagt Rita Hinrichsen (77) vom DRK über die Korntage in der Probstei in Schleswig-Holstein. „Die schönen alten Dörfer, und was sich die Gemeinden jedes Jahr wieder einfallen lassen.“ Mitreisende Elke Arp (72) nickt. Es ist nicht ihre erste Reise zu den Strohfiguren in der Probstei. „Die Kornfiguren sind eigentlich jedes Jahr ein Muss.“ Begeistert sind sie von allen Figuren. „Aber die Insekten in Barsbek, der Buckelwal in Stein und die Ottifanten in Stakendorf sind schon einsame spitze.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Begeisterung freut Reiseleiterin Derdau. „Ich bin schon sehr stolz auf meine Heimat.“ Besucher der Korntage 2023 in der Probstei, so rät sie, müssten sich unbedingt alle Figuren aus Stroh angucken. Und als Insider-Tipp fügt sie hinzu: „Unbedingt rechts und links schauen. Denn in allen Dörfern gibt es tolle Häuser zu sehen.“ Besonders empfehlen kann sie Stakendorf mit seinen alten Bauernhäusern, darunter vielen Niedersächsischen Fachhallenhäusern.

Korntage 2023: 18 Gemeinden in der Probstei zeigen Strohfiguren

Nölker lenkt den Bus zum nächsten Halt. Bendfeld. Die gut 200 Einwohner sind seit Neuestem stolze Besitzer eines eigenen Laboer Ehrenmals samt Schwimmbecken. Alles aus Stroh. „Probsteier Spaßbad“ haben sie die Strohfigur genannt. „Eine Anspielung auf das ewige Hin und Her mit dem Hallenbad in Laboe“, sagt ein Radfahrer aus dem Nachbardorf.

Wer genau hinschaut, findet bei den Kornfiguren witzige Details oder eine spannende Geschichte dahinter. Ein Beispiel: In Brodersdorf lernen Touristen, was es mit „Lütt un Lütt“ auf sich hat. Die richtige Trinktechnik für Bier und Korn wird gleich mitgeliefert.

Seit wann gibt es die Probsteier Korntage?

Die Strohfiguren werden seit mehr als 20 Jahren immer wieder neu von den Teams der Gemeinden aus Holz, Hühnerdraht und Stroh geschaffen. So steht auch Bina Siemund (34) aus Probsteierhagen mit Tochter Lia (4) und deren Freundin Viktoria (5) gerade staunend vor einem Wal aus Stroh samt Schneckchen. Besuchern oder Menschen, die einen Ausflugstipp im Urlaub in Schleswig-Holstein finden möchten, rät sie: „Besorgen Sie sich auf jeden Fall den Korntage-Flyer in der Touristinfo oder in einem der Geschäfte, in denen sie ausliegen. Da steht genau drin, wo welche Figur zu finden ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die 31 DRK-Reisenden aus Holtsee haben das nicht nötig. Sie haben Traute Derdau an ihrer Seite und Jörg Nölker am Steuer. Am Ende haben sie alle 18 Strohfiguren gesehen. Fotos und ein Stück Kuchen in Schönberg gab es obendrauf.

Lesen Sie auch

Die Eröffnung der Probsteier Korntage wird am Sonnabend, 22. Juli, von 14 bis 17 Uhr an der Badestelle am See in Passade gefeiert. Bis zum 20. August dreht sich alles rund ums Korn. Es gibt unter anderem Wanderungen durch Kornfelder, Strohballen-Singen und eine Ährensuche im Heckenlabyrinth.

KN