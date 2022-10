﻿Produktionsstopp in der Ukraine: Landespolizei bangt um ihre Dienstmützen

Der Krieg in der Ukraine sorgt in ganz Europa für Lieferengpässe, und davon ist unter anderem auch die Bekleidungsbranche betroffen. Schleswig-Holsteins Landespolizei bezog ihre Dienstmützen zum günstigen Preis bisher von einem ukrainischen Hersteller. Das ist bald vorbei.

Kiel. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat mittelbar auch Auswirkungen auf Schleswig-Holsteins Landespolizei. Die etwa 7300 Beamtinnen und Beamten beziehen ihre Dienstkleidung über das Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) – die Hannoveraner beschaffen Schutz- und Dienstkleidung auch für Polizei und Justizbehörden in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Thüringen. Jetzt aber droht dort ein akuter Engpass: Wie eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums bestätigte, stellt der ukrainische Lieferant der Schirmmützen seinen Geschäftsbetrieb zum Jahresende komplett ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das LZN ist bereits dabei, die rechtlich und tatsächlich notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um eine Belieferung mit Schirmmützen auch nach dem 31.12.2022 sicherstellen zu können“, betonte die Sprecherin. Allerdings wirke sich der Krieg auf alle wirtschaftlichen Bereichen und Branchen aus, da zum Beispiel die für die Produktion notwendigen Rohstoffe, Zutaten und Materialien nicht beziehungsweise nicht mehr in ausreichender Menge erhältlich seien oder mangelnde Transportkapazitäten die Lieferung verzögerten. „Insofern können sich die Folgen auch auf die Produkte auswirken, die nicht unmittelbar in der Ukraine hergestellt werden.“

GdP-Chef zu langen Lieferzeiten der Schirmmützen: „Das ist inakzeptabel“

Vor dem Ukrainekrieg und der Coronapandemie lag die Lieferzeit – je nach Artikel stark variierend – bei durchschnittlich vier Monaten. Derzeit werde im Rahmen der Bedarfsplanung mit Lieferzeiten zwischen neun und zwölf Monaten kalkuliert. Zwölf Monate? Bei Schleswig-Holsteins Gewerkschaft der Polizei (GdP) sorgt das für Stirnrunzeln. „Das ist inakzeptabel“, sagte Landeschef Torsten Jäger. „Wir erwarten, dass sich Politik und Landespolizei Gedanken machen, wie sich diese Lieferzeiten verkürzen lassen.“ Die Beschäftigten seien darauf angewiesen, jederzeit in akkurater Kleidung zum Dienst zu erscheinen. „Gegebenenfalls muss man mehr Geld in die Hand nehmen und andere Lieferanten finden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Schleswig-Holsteins Landespolizeiamt hatte man erst vergangene Woche von etwaigen bevorstehenden Engpässen erfahren. „Derzeit sind alle Schutzpolizisten mit Schirmmützen ausgestattet“, sagte Pressesprecherin Jenna Timm. Was geschehe, wenn in absehbarer Zeit nicht mehr genügend Mützen vorhanden sein sollten? „Diese Frage stellt sich zurzeit noch nicht. Wir beschäftigen uns aber dennoch mit der Frage und werden Lösungen finden.“

Polizei zum Tragen einer Dienstmütze verpflichtet

Die Polizei ist dazu verpflichtet, optisch deutlich erkennbar zu sein; laut Paragraf 111 im Landesbeamtengesetz muss sie Uniform tragen. Im Präsenzdienst ist eine Dienstmütze aufzusetzen – in eingeschränktem Rahmen hat sich auch die Funktion, vor Sonne und Regen zu schützen. Im Präsenzdienst trägt Schleswig-Holsteins Landespolizei die Mütze in Weiß, außerhalb dieses Dienstes in Blau.

Im laufenden Jahr seien bislang 114 weiße Schirmmützen für Schutzpolizei und fünf für die Wasserschutzpolizei als Ersatz für defekte oder verschlissene Exemplare ausgeliefert worden, sagte Timm. Darüber hinaus habe man 325 neue Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei entsprechend ausgestattet. Im kommenden Jahr sollen weitere 275 Männer und Frauen bei der Schutzpolizei neu eingestellt werden. Für die Beamtinnen und Beamten der Kripo – 100 in diesem Jahr und 75 im kommenden – würden keine Dienstmützen beschafft.

Lesen Sie auch

Derzeit kostet eine Schirmmütze der Schutzpolizei bei der Bestellung 25,85 Euro. Die Mütze der Wasserschutzpolizei mit ihrem Zubehör wie dem Mützenstern und -band schlägt mit 61,86 Euro zu Buche. Den Beamtinnen und Beamten wird nach Auskunft des Kieler Innenministeriums jeweils zum Jahresbeginn eine Bekleidungspauschale von 290 Euro überwiesen, von der sie Dienstbekleidung bezahlen können. Besondere Schutzausrüstung sei davon nicht betroffen. Aus Sicht der GdP ist diese Finanzierung auskömmlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritisch bewertet Gewerkschaftschef Jäger jedoch manches Produktionsland. Neben der Ukraine lässt das LZN auch in Bangladesch, China, Indien, Indonesien, Kroatien, Mazedonien, Polen, Rumänien, Schweden, Tunesien, der Türkei und in Vietnam nähen. Bangladesch und Indien? "Wir treten für Nachhaltigkeit, Gesundheitsschutz und gut bezahlte Arbeit ein", sagte Jäger. "Die Suche nach günstigen Herstellern darf nicht dazu führen, Lieferstränge in Länder zu verlegen, die diese Prinzipien mit Füßen treten."