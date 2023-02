﻿Projekt 0800: Warum die Bundeswehr Rekruten länger schlafen lässt

Die Bundeswehr braucht dringend Personal und kämpft zugleich gegen eine hohe Abbrecherquote. Um die jungen Rekruten nicht gleich in den ersten Wochen zu verschrecken, wird jetzt das Projekt 0800 getestet – der Befehl zum Ausschlafen.

Kiel. Die Bundeswehr steht vor großen Herausforderungen. Lange Wartezeiten auf neues Material, knappe Ersatzteile – und dazu noch fehlendes Personal. Beim Besuch in Kiel stellte Generalinspekteur Eberhard Zorn am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Hermann-Ehlers-Akademie einige Lösungsansätze vor, mit denen die Bundeswehr wieder zu einer schlagkräftigen Armee werden soll. Unter anderem setzt die Truppenführung auf ausgeschlafene Rekruten. Um die Nachwuchs-Soldaten nicht schon in der Grundausbildung zu verschrecken, soll der Dienstbeginn versuchsweise auf acht Uhr verschoben werden. Projekt 0800, heißt das im Bundeswehr-Deutsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generationen von Wehrpflichtigen und Berufssoldaten erinnern sich mit Grauen an die ersten Wochen in der Kaserne. Auch heute noch ist in vielen Einheiten gegen um 5.30 Uhr die Nacht zu Ende. „Kompanie aufstehen!“, heißt es dann, noch bevor es richtig hell geworden ist. Nach den Worten des Generalinspekteurs stellen junge Rekruten dieses Ritual mehr und mehr infrage. Oder ziehen nach ein paar Wochen die Konsequenzen.

Zu viele Rekruten suchen nach der Grundausbildung das Weite

Dass viel zu viele Soldaten nach der Grundausbildung das Weite suchen, liege nicht an der Besoldung oder den bevorstehenden Einsätzen, erklärte Zorn. Ausschlaggebend seien vielmehr die komplett veränderten Lebensgewohnheiten. „Sie brauchen bei den Bewerbern heute deutlich mehr Erklärung zum Thema Bundeswehr. Die jungen Menschen müssen besser abgeholt werden“, sagte der Generalinspekteur in Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um besser verstehen zu können, warum Rekruten der Bundeswehr wieder den Rücken kehren, wurden die Abbrecher nach ihren Gründen gefragt. Überraschende Erkenntnis nach Auswertung der Fragebögen: Viele beklagten sich tatsächlich über das frühe Aufstehen. „Die Rekruten fragen: Warum muss ich eigentlich um 5 Uhr aufstehen?“, berichtete der General. Deshalb habe man jetzt bei einer Fallschirmjägereinheit ein kleines Pilotprojekt gestartet. „Es ist das Projekt 0800. Dienstbeginn um 8 Uhr.“ Es ist quasi ein Befehl zum Ausschlafen – zumindest ein bisschen. Der spätere Dienstbeginn erlaubt es den jungen Rekruten, wenigstens bis kurz vor 7 Uhr im Bett zu bleiben.

Dienstbeginn 8 Uhr: Abbruchquote sinkt

Das scheint zu funktionieren. Die ersten Erfahrungen seien sehr positiv. „Die Einheit sieht schon, dass die Abbruchquote dort jetzt deutlich geringer geworden ist“, sagte Zorn bei der Diskussionsrunde nach seinem Vortrag zur Lage der Bundeswehr.

Intern habe man sich natürlich auch grundsätzlich gefragt, was gegen einen späteren Dienstbeginn spreche. Viel gefunden hat man offenbar nichts. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie erlaubt schließlich einen Dienst bis 17 Uhr.

Zorn machte allerdings klar: Das Projekt 0800 soll vorerst nur in der Grundausbildung bei einer Fallschirmjägereinheit zum Eingewöhnen dienen. Danach werde auch dort der Dienstbeginn wieder in den früheren Morgen gelegt. „Dann hat sich der Rekrut aber daran gewöhnt“, so Zorn.

Sportcontainer für mehr Fitness

Doch nicht nur der frühe Morgenappell schreckt junge Rekruten ab. Auch der sportliche Anspruch wird immer wieder als Grund für den Abbruch der Ausbildung genannt. Zorn: „Die Leute, die heute kommen, haben bei der körperlichen Fitness nicht immer den Stand, mit dem sie durch die Grundausbildung kommen.“ Mit den klassischen Dingen wie Soldaten-Sportwettkampf und Märschen vertreibe man die jungen Bewerber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben deshalb ein Programm entwickelt, dass die jungen Rekruten behutsam an die körperliche Belastung heranführt“, erklärte Zorn. Sportcontainer mit modernen Fitnessgeräten hätten deshalb bei den Ausbildungs-Einheiten Einzug gehalten.

Bessere Planbarkeit nach der Ausbildung

Eine dritte Baustelle: Es mangelt an der Planbarkeit, wie und wo es nach der Grundausbildung weitergeht. Man müsse, so Zorn, den Rekruten die Möglichkeit bieten, in der örtlichen Nähe zur Grundausbildung auch ihre Anschlussverwendung zu bekommen.

Beim Thema Attraktivitätssteigerung verwies der Bundeswehrverband überdies auf die oftmals unzureichende technische Ausstattung auf den Schiffen. „Dazu gehört freies WLAN für die private Kommunikation der Soldaten. Das ist heute gerade für junge Menschen sehr wichtig“, so Marco Thiele, zuständig für die Marine im Bundeswehrverband.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast schon ein notorisches Problem bei der Bundeswehr sind die langen Bauzeiten für Infrastrukturmaßnahmen in den Kasernen. „Sieben Jahre Bauzeit für ein Truppenunterkunftsgebäude und bis zu zehn Jahre für ein Spezialgebäude mit Küchen oder Werkstatt sind einfach zu lang. Ich hoffe, es gelingt uns, das zu verringern“, sagte Zorn an die Adresse der dafür zuständigen Bauverwaltungen der Länder.