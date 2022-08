Projekt Medien in der Schule: Jetzt noch für MiSch Eroberer 2022 anmelden

„MiSch – Medien in der Schule“ geht in die nächste Runde. Im Herbst starten die „Eroberer“, also die Klassenstufen 7 bis 10. Schwerpunkte sind der kritische Umgang mit Information und Falschinformation sowie die reflektierte Nutzung von Medien. Es können noch Schulklassen angemeldet werden.