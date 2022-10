﻿Protest der Ärzte: Am Mittwoch bleiben viele Praxen in SH geschlossen

Ärzte laufen Sturm gegen die Sparpläne von Gesundheitsminister Lauterbach und sehen die ambulante Versorgung in Gefahr. Am Mittwoch, 5. Oktober, sind auch in Schleswig-Holstein Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten zu einem Protesttag aufgerufen. Viele Patienten werden daher vor verschlossenen Türen stehen.

Kiel. Unter dem Motto „Lauterbach saugt Praxen aus“ protestieren Ärzte aus Schleswig-Holstein und Hamburg gegen Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Pläne, die Honorare auch für Neupatienten künftig wieder nur mit einem rund 20-prozentigen Abschlag zu zahlen, gefährdeten die ambulante Versorgung, warnt unter anderem Axel Schroeder, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Ärztegenossenschaft Nord.

Protesttag und Infokampagne

„Die geplante Gesetzesänderung darf so auf keinen Fall in Kraft treten“, betont Schroeder. Wehren wollen sich die Ärzte unter anderem mit einem Protesttag am Mittwoch, 5. Oktober, bei dem viele Praxen wegen einer Fortbildungsveranstaltung geschlossen bleiben, und mit einer Informationskampagne für die Patienten. Demnach wird es – sollte das Gesetz wie geplant in Kraft treten – längere Wartezeiten auf Termine geben. Praxen könnten nicht mehr so viele Patienten versorgen und Neupatienten müssten mit noch längeren Wartezeiten rechnen.

Versorgung von Notfällen ist gewährleistet

Wie viele Praxen am Mittwoch aus Protest nicht öffnen werden, vermag die Ärztegenossenschaft Nord nicht zu sagen – „aber wir rechnen mit einer hohen Beteiligung“, betont Schroeder. Wie an Feiertagen werde während der Praxisschließungen am Mittwoch eine Notversorgung über Notfallpraxen und den Arztruf 116117 sichergestellt. Sprich: Der Notdienst, der mittwochs eigentlich erst am Nachmittag angeboten wird, ist am 5. Oktober bereits vormittags im Einsatz.

Alle HNO-Praxen beteiligen sich

Klar ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) bereits, dass am Mittwoch alle HNO-Praxen (Hals-, Nasen-, Ohrenärzte) in Schleswig-Holstein geschlossen bleiben. Dr. Jan Löhler, Vorsitzender des Landesverbandes der HNO-Ärzte, erklärt die Hintergründe des flächendeckenden Ärzte-Protestes: Mit Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes im Jahr 2019 hätten die Praxen ihre Sprechstunden und das Terminangebot ausgeweitet und in zusätzliche Leistungen investiert. Im Gegenzug seien die Honorare für Neupatienten ohne Abschläge gezahlt worden. „Damit wurde die Versorgung signifikant verbessert, die Wartezeiten konnten drastisch verkürzt werden“, betont Löhler. Werde diese Regelung nun wieder einkassiert, führe das zwangsläufig zu einem schlechteren oder fehlenden Angebot für die Patienten, warnt der HNO-Arzt.

In den Arztpraxen droht Aufnahmestopp

Ein neuer Patient sei stets besonders zeitintensiv, „da man ja bei Null anfängt“, erläutert Löhler. Wenn der von Lauterbach geplante „krasse Rückschritt“ tatsächlich Anfang 2023 in Kraft trete, sehe er sich „wie die meisten anderen Ärzte gezwungen, ab Januar keine neuen Patienten mehr aufzunehmen“, betont Löhler. Das sei insbesondere in Gegenden mit einer hohen Fluktuation fatal, weil Zugezogene „massive Probleme bekommen werden, Ärzte zu finden“.

Offener Brief soll Lauterbach umstimmen

Auch nach Angaben der KVSH „sorgt das geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei den Ärzten in Schleswig-Holstein für großen Unmut und große Wut“. Laut KVSH-Sprecher Marco Dethlefsen haben 1700 und damit die Hälfte aller Praxen in Schleswig-Holstein einen offenen Protest-Brief an Lauterbach unterstützt. Die Ärzte und Psychotherapeuten protestieren darin unter anderem gegen die geplante Streichung der Neupatientenregelung und die unbefristete Bereinigung der offenen Sprechstunde, „die zu Honorarverlust für die Praxen und Leistungskürzungen für Patienten führen werden“.

Ärztegenossenschaft bittet zu offener Diskussion

Axel Schroeder von der Ärztegenossenschaft Nord ist ebenso wie der KVSH „völlig unverständlich, warum Lauterbach nun eine Rolle rückwärts macht und die gesetzlichen Regelungen wieder einkassieren will, die er noch vor wenigen Jahren als Bundestagsabgeordneter vehement eingefordert hatte“. Die Ärztegenossenschaft Nord lädt am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr zu einer offenen Diskussion zu diesem Thema nach Bad Segeberg ein.

Verschärfung des Ärztemangels befürchtet

Laut Schroeder sind schon jetzt viele Arztpraxen überfüllt. Dieses Problem werde sich mit dem neuen Gesetz „drastisch verschärfen“. Gerade vor dem Hintergrund des „drohenden Ärztemangels ist es wichtig Anreize zu schaffen, neue Patienten zu versorgen“, fordert auch Prof. Dr. Henrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Schroeder kennt „viele ältere Kollegen, die aus Frust eher aufhören wollen und viele junge Kollegen, die den Sprung in die Selbstständigkeit angesichts vieler Unsicherheiten nicht wagen wollen“. Die Ärztegenossenschaft Nord kündigt an, in ihrem Protest nicht nachzulassen. Denkbar sei laut Schroeder zum Beispiel „eine regelmäßige Mittwochs-Demo der Ärzte einzuführen“.