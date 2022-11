﻿Lübeck: Greenpeace blockiert Schiff in Schlutup

Was Sie am 5. und 6. November in Schleswig-Holstein unternehmen können

Am verkaufsoffenen Sonntag in Kiel und auf zahlreichen Flohmärkten bummeln oder eine neue Ausstellung in einer Eckernförder Galerie ansehen: Am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. November, gibt es in Kiel und der Region viel zu erleben. Tipps und Termine für die Wochenend-Gestaltung.