﻿Protest an der Grundschule am Schwentinepark: Eltern wehren sich gegen größere Klassen

Schwentinental. Nach den Sommerferien sollen die Zweitklässler der Grundschule am Schwentinepark in Schwentinental neuen Lerngruppen zugeteilt werden. Statt bisher vier soll es in dem Jahrgang nur noch drei Klassen geben. Eltern laufen dagegen Sturm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Kinder haben ohnehin beim Übergang von der Kita in die Schule unter Pandemie-Maßnahmen gelitten, jetzt wird auch noch so etwas entschieden“, empört sich Elternvertreterin Tineke Büttner. Die Folgen der Coronazeit machten sich bei den Sozialkompetenzen längst deutlich bemerkbar.

Eltern aus Schwentinental befürchten mehr Probleme bei größeren Klassen

In jeder Klasse seien verhaltensauffällige Kinder, die intensive Betreuung benötigten. Trotz engagierter Lehrkräfte, die angestrengt versuchten, eine funktionierende Gemeinschaft zu fördern, sei die Situation oft schwierig. „Bei deutlich mehr Schülern pro Klasse sehen wir die Gefahr, dass sich die Probleme verschärfen.“ Bisher gingen rund 20 Kinder in eine Klasse, künftig werden es wohl etwa sechs Kinder mehr sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alle Klassen sollen neu durchmischt werden“, sagt Büttner. Statt eine Klasse aufzulösen und diese Kinder auf die drei anderen Klassen aufzuteilen, habe die Schulgemeinschaft es als gerechter empfunden, wenn ganz neue Klassen gebildet werden. Jedes Kind dürfe sich dabei drei Freunde wünschen, mit denen es zusammenbleiben will.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) habe stets betont, dass Schülerinnen und Schüler nach den Corona-Erfahrungen verstärkt gefördert werden sollen. Lerngruppen zu vergrößern, passe nicht dazu, so die Elternvertreterin. Ihren Unmut haben die Eltern in einem Brief geäußert, die Antwort aus dem Ministerium hat sie nicht zufriedengestellt.

Schleswig-Holstein berechnet Lehrerstunden anhand der durchschnittlichen Klassengröße von 22 Kindern

Bei der Zuweisung von Lehrkräftestunden wird in Schleswig-Holstein eine durchschnittliche Klassengröße von 22 Kindern zugrunde gelegt, erklärt Astrid Fock, Schulrätin im Kreis Plön. „Lerngruppen unter 22 Kindern führen erfahrungsgemäß dazu, dass die vorgeschriebene Unterrichtsversorgung nach der Kontingentstundentafel gefährdet ist.“ Weil bei kleineren Klassen mehr Lehrkräfte gebraucht würden, um den normalen Unterricht abzudecken, stünden der Schule weniger Stunden für zusätzliche individuelle Unterstützung von Kindern zur Verfügung.

„Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler hat sich durch Wegzüge, aber besonders durch den Verbleib von Kindern in der dreijährigen Eingangsphase verringert“, berichtet Fock. Die Eingangsphase umfasst eigentlich das erste und zweite Schuljahr. Kinder können sich dafür aber ein Jahr mehr Zeit nehmen und die zweite Klasse wiederholen – ohne dass dies als Sitzenbleiben gilt.

Bei kleineren Lerngruppen würden mehr als 40 Lehrerstunden fehlen

Fock versteht den Wunsch nach kleinen Lerngruppen, in der Konsequenz würden der Grundschule am Schwentinepark aber mehr als 40 Lehrerstunden fehlen. Eine Ausnahmeregelung ginge zulasten anderer Schulen, die genauso mit den regulär zugewiesenen Lehrkräftestunden arbeiten müssen. „Die Kinder in Schwentinental sind nicht stärker belastet als in anderen Orten.“ An vier weiteren Grundschulen im Kreis Plön sollen Klassen neu eingeteilt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hatte gegen Lehrermangel empfohlen, Klassengrößen dort zu erhöhen, wo bisher Maximalgrenzen unterschritten werden. Einen vermuteten Zusammenhang mit dem Vorgehen in Schwentinental verneint das Kieler Ministerium. Die Schulräte haben demnach kontinuierlich die Schulgrößen und die auskömmliche Zuteilung von Lehrkräften im Blick.

Lesen Sie auch

Damit es nicht zum Klassenwechsel kommt, gab es an der Grundschule einen anderen Lösungsansatz. „Angedacht war ein Kurssystem, bei dem die Kinder nur in den Nebenfächern in größeren Lerngruppen unterrichtet worden, aber in Deutsch oder Mathematik in der alten Zusammensetzung geblieben wären. Aber das hat die Schulrätin abgelehnt“, so Büttner. Bei Fock klingt das anders: Die Idee sei durch die Schule „nach Abwägung aller Argumente“ verworfen worden.