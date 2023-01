Die niedergelassenen Ärzte in Schleswig-Holstein sehen sich unter Druck. Unzureichende Finanzierung und zunehmender Mangel an Fachangestellten könnten zu Einschränkungen in der Versorgung führen. Nach einer Protestaktion am Mittwoch ziehen die Mediziner Bilanz – und planen eine weitere Aktion.

Wer am Mittwochmittwoch in Schleswig-Holstein eine Arztpraxis aufgesucht hatte, musste Geduld mitbringen. Grund war eine Protestaktion der Ärzte.

Protestaktion in Arztpraxen: Dieses Fazit ziehen Ärzte und Politik in SH

Kiel. Viele niedergelassene Ärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein haben am Mittwochvormittag eine Stunde lang ohne medizinische Fachangestellte gearbeitet, um auf fehlende Finanzierung und Fachkräftemangel hinzuweisen. „Es ist gut gelaufen, unsere Erwartungen sind erfüllt worden“, resümierte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Ärztegenossenschaft Nord, Axel Schroeder. Das Thema sei angekommen bei Patienten und Bürgern sowie in Gesellschaft und Politik.

Nach Schroeders Einschätzung hat sich jede zweite oder dritte Praxis im Land an der Aktion beteiligt. In der Stunde zwischen 11 und 12 Uhr seien zum Beispiel Telefone oder Rezeptionen nicht besetzt gewesen. Auch seien viele Untersuchungen ausgefallen, weil die Assistenz fehlte.

Es bestehe bereits erheblicher Fachkräftemangel, sagte Schroeder. „Die ambulante Versorgung durch Vertragsärzte droht zu kippen.“ Weniger Sprechstunden, längere Wartezeiten und Leistungskürzungen drohten.

Ärzte protestieren in ihren Praxen: So beurteilt Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken die Aktion

Aus Sicht der schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) ist die Aktion der Ärzte nachvollziehbar. Der demonstrative Schritt verdeutliche, dass die für die Finanzierung zuständige Bundesregierung handeln müsse, teilte die Ministerin am Mittwoch mit. "Wir haben bereits mit unserem Bundesratsantrag Mitte September den Bund aufgefordert, rasch zu handeln und angesichts der Inflationskosten angemessene Regelungen zu treffen, um nicht refinanzierte Kostensteigerungen zu kompensieren."

Auch der FDP-Abgeordnete und frühere schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg hält den Weckruf der Ärzte angesichts des enormen Fachkräftemangels im Gesundheitswesen für verständlich und auch richtig. „Leistungen, die ein Arzt erbringt, müssen endlich auch wieder vollumfänglich vergütet werden.“ Drängende Aufgabe der Landesregierung sei es, mehr Medizinstudienplätze zu schaffen und Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Garg: „Hier besteht enormer Handlungsbedarf und Handlungsdruck.“

Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen in Schleswig-Holstein wollen zeitnah wieder protestieren

Die Berufe im Gesundheitswesen stünden in Konkurrenz mit anderen Berufen, in denen Fachkräftemangel herrsche, teilte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Birte Pauls, mit. „Der Unterschied ist bloß, dass man auf neue Fenster vom Tischler vielleicht ohne Probleme eine Woche länger warten kann, akute Erkrankungen aber gleich behandelt werden müssen.“ Deshalb müssten die Rahmenbedingungen in den medizinischen Fachberufen so gestaltet werden, dass Menschen diese Berufe gerne ergreifen und sie physisch und psychisch dauerhaft ausführen können, betonte Pauls.

Die niedergelassenen Ärzte wollen im Februar mit einer weiteren Aktion erneut auf ihre Probleme und Forderungen aufmerksam machen.