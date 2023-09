﻿Protesttag der Kliniken am 20. September – das ist in SH geplant

Kiel. Bundesweit rufen Kliniken am Mittwoch, 20. September 2023, zum Protesttag der Krankenhäuser auf. Bei einer zentralen Kundgebung in Berlin wollen Beschäftigte auf die finanzielle Notlage vieler Häuser aufmerksam machen. Sie fordern einen umfassenden Inflationsausgleich. Auch Kliniken in Schleswig-Holstein beteiligen sich an der Aktion. 

Mindestens 200 Klinikmitarbeiter aus SH wollen in Berlin demonstrieren

Aus dem Norden werden nach Angaben von Patrick Reimund von der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) am Protest der Krankenhäuser mindestens 200 Klinikmitarbeiter teilnehmen. Der Vorsitzende des Klinikverbunds 6K, Martin Blümke, erwartet Dutzende Teilnehmer aus den Kliniken in Kiel, Neumünster, Brunsbüttel, Heide und Itzehoe.

Patienten in Schleswig-Holstein müssen laut KGSH keine Einschränkungen in der Versorgung fürchten. „Stationen werden deswegen nicht geschlossen und auch keine OPs verschoben“, beruhigt Patrick Reimund. „Der Betrieb in den Krankenhäusern läuft normal weiter.“

Protesttag der Krankenhäuser – trotzdem Regelbetrieb in Kliniken in SH

Politischen Rückenwind erhalten die Kliniken im Norden unterdessen von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). „Der Bund muss das ungesteuerte Krankenhaussterben verhindern“, forderte sie am Dienstag. Von der Decken kritisierte die Prioritäten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Krankenhausreform. Sie unterstütze die Forderungen der Klinikmitarbeiter „ohne Wenn und Aber“. Dazu zähle an erster Stelle eine Übergangsfinanzierung durch den Bund.

Im nächsten Schritt müsse die eigentliche Reform realisiert werden: „Damit sollen die Grund- und Regelversorgung in der Fläche gesichert und spezialisierte Leistungen dort gebündelt werden, wo die Expertise, die Routine und das Personal vorhanden sind“, so die Ministerin. Ganz zum Schluss sei das vom Bund angekündigte Transparenzgesetz dran. „Erst nachdem die Krankenhausreform geeint ist und die Kriterien gelten, macht es Sinn, richtigerweise für alle Patientinnen und Patienten übersichtlich darzustellen, welche Krankenhäuser für welche Eingriffe in Frage kommen.“

Von der Decken knüpfte die Unterstützung der Länder zur geplanten Krankenhausreform an eine Anpassung der „zeitlichen und inhaltlichen Prioritäten“.

KN