﻿Prozess gegen Autobahnblockierer wird zur Geduldsprobe für die Justiz

Schleswig. Radikale Blockierer von Verkehrsinfrastruktur beschäftigen die Behörden nicht nur in den größten deutschen Städten, etwa nach aufsehenerregenden Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ in Berlin und München. In Schleswig hat am Mittwoch ein Prozess gegen vier Angeklagte begonnen, die sich vor gut zwei Jahren von einer Brücke über die A 7 abgeseilt hatten. Der Auftakt stellte sich als Geduldsprobe für die Justiz heraus.

Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Schleswig hatte noch nicht einmal richtig angefangen, als zwei der Angeklagten wegen Ungebühr bereits zu einem Ordnungsgeld von jeweils 200 Euro verdonnert wurden – sie waren nicht aufgestanden, als die Richterin den Saal betrat. Das wertete sie als „provokatives und missbilligendes Verhalten“ der 27- und 36-Jährigen.

A 7 bei Schleswig stundenlang blockiert

Den beiden Frauen aus Kiel und Flensburg sowie einem 25- und einer 29-Jährigen wird Nötigung vorgeworfen, weil sie sich am 27. November 2020 von der Autobahnbrücke Hüsby bei Schleswig abgeseilt und damit die Sperrung der A7 für knapp dreieinhalb Stunden provoziert haben sollen. "Unzählige Verkehrsteilnehmer seien dadurch an der Weiterfahrt gehindert worden", so die Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagten hätten mit der Tat „auf die aus ihrer Sicht erforderliche Verkehrswende aufmerksam“ machen wollen. Zur Verhandlung kam es jetzt nur, weil das Quartett Widerspruch gegen die verhängten Strafbefehle eingelegt hatte. Demnach hätten die Angeklagten zwischen 800 und 1200 Euro zahlen müssen, und die Sache wäre erledigt gewesen.

Angeklagte stellen Amtsgericht Schleswig auf die Probe

Doch das ist offenbar nicht ihr Ziel. Durch zahllose Anträge, Nachfragen und Zwischenrufe zog sich der Verhandlungstag am Mittwoch in die Länge. Nach fast zwei Stunden waren bereits 17 Anträge gestellt worden – unter anderem wegen angeblicher Befangenheit der Richterin und auf Einstellung des Prozesses. Drei Zeugen mussten stundenlang auf dem Gerichtsflur warten.

Unter anderem deshalb, weil die Angeklagten die Regeln der Rechtsprechung geschickt für sich nutzten. Als Rechtsbeistand beantragten sie nicht Anwälte, sondern Gleichgesinnte ohne vergleichbare Befähigung. So saßen dem Gericht nicht vier, sondern acht unruhige junge Leute gegenüber. Der Prozess wird fortgesetzt, Ausgang ungewiss.