﻿Letzte Generation vor Gericht: Landesweit erster Klimakleber verurteilt

Flensburg/Lübeck. Für ihn war es der nur allzu gerechtfertigte Kampf für das Klima, für das Gericht schlicht Nötigung: Der Stockelsdorfer Hendrik Fauer (54) hatte sich am 2. Februar gemeinsam mit vier Mitstreitern der Letzten Generation über vier Stunden lang mit Sekundenkleber an der Flensburger Schiffbrücke auf der Straße festgeklebt. Es war die erste Aktion dieser Art in Schleswig-Holstein. Am Donnerstag, 6. Juli, fand nun die Verhandlung vor dem Flensburger Amtsgericht statt.

Strafbefehl nicht bezahlt

Nötig war diese nur, weil Hendrik Fauer sich weigerte, den gegen ihn erlassenen Strafbefehl zu zahlen. Hendrik Fauer sollte 30 Tagessätze zu je 30 Euro zahlen.

Hendrik Fauer (54), Elektroingenieur aus Stockelsdorf, Ehemann und Vater eines erwachsenen Sohnes, ist Mitglied der Letzten Generation Lübeck. © Quelle: Marcus Stöcklin

Der Angeklagte habe durch seine Aktion „rechtswidrig und mit Gewalt gehandelt“, sagte der Staatsanwalt. Um 15.38 Uhr habe die Blockade auf einer der Hauptverkehrsadern Flensburgs begonnen, dadurch sei der Verkehr 23 Minuten vollständig zum Erliegen gekommen. Erst nach fast vier Stunden waren die Demonstranten komplett von der Straße geholt, und der Verkehr konnte zweispurig wieder fließen.

Anwohner kamen mit Wärmflaschen

Er hätte an diesem Tag „auch lieber was anderes getan“, behauptet Fauer, der von Beruf Elektroingenieur ist. Es sei kalt und dunkel gewesen. „Aber wie sollen wir ruhig zu Hause sitzen, wenn die Bundesregierung die Klimakrise weiter befeuert, anstatt sie zu bremsen?“ Anwohner seien mit Wärmflaschen, Tee, Sitzkissen und Decken gekommen, berichtet Fauer. „Es gab viel Diskussion über Klima, Menschen und ihre Bedürfnisse.“ Es sei gelungen, die öffentliche Aufmerksamkeit durch die Aktion auf das „Nichthandeln der Bundesregierung im Angesicht einer globalen Katastrophe, der Klimakrise“ zu lenken. Die Bundesregierung solle sich an Grundgesetz und Völkerrecht halten, fordert er. Auch an einer Klebe-Aktion in Lübeck im Juni war Fauer beteiligt.

Weitere Verhandlungen folgen

Die Verhandlungen gegen die übrigen Beteiligten, ein Mann (41) und drei Frauen (29, 35 und 39), werden gesondert geführt. Gegen sie wurden ebenfalls Strafbefehle wegen Nötigung verhängt. Der Strafbefehl gegen die 39 Jahre alte Frau ist rechtskräftig, alle übrigen Beschuldigten haben Einspruch eingelegt. Der nächste Verhandlungstermin ist am 10. Juli um 9 Uhr im Amtsgericht.