Prozess in Kiel: Fielmann-Mitarbeiter soll um Millionen betrogen haben

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Fielmann hat das Unternehmen zwischen 2012 und 2015 mit weiteren Komplizen um einen Millionenbetrag betrogen. Am 14. Juni startet in Kiel der Prozess.

Es geht um einen Millionen-Betrug zum Nachteil der Fielmann AG: Das Hauptverfahren gegen sechs Angeklagte, darunter ein ehemaliger Mitarbeiter, beginnt am 14. Juni in Kiel. In einem separaten Verfahren wird der unterlegene Altenholzer Bürgermeisterkandidat Matthias Fehrke der Beihilfe beschuldigt.

Florian Sötje WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket