Im Ringen um die Zukunft der Imland-Kliniken tut sich was: Mit drei potenziellen Investoren wird es Gespräche geben. Zudem stehen Sanierungsmaßnahmen an, sagte der Generalbevollmächtigte Rainer Eckert am Donnerstag im KN-Interview. Am Freitag stellt er dem Betriebsrat sein eigenes Konzept vor.