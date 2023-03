﻿Pfleger (39) soll Seniorin um 300 000 Euro geprellt haben

Ein 39-jähriger Kieler soll eine vermögende Seniorin in Heikendorf um rund 300 000 Euro geprellt haben. Laut Anklage kümmerte sich der Betreuer seit 2015 um die pflegebedürftige Immobilienbesitzerin, die im März 2020 verstarb. Am Freitag im Kieler Amtsgericht begann der Prozess um gewerbsmäßigen Betrug, Untreue und Urkundenfälschung.

Kiel/Heikendorf. Jahrelang kümmerte sich der Angeklagte um eine vermögende Seniorin in Heikendorf, pflegte sie in ihrem Haus an der Kieler Förde bis zu ihrem Tod. Doch seit Mai 2015 soll er immer wieder seine Bankvollmachten eingesetzt haben, um sich selbst zu bereichern. Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft erleichterte er die Konten und Guthaben der 72-Jährigen um rund 300 000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den größten Teil der 130 ihm vorgeworfenen Transaktionen stellt der seit Oktober in U-Haft sitzende 39-Jährige gar nicht in Abrede. Nur will er stets mit Einverständnis seiner vor drei Jahren verstorbenen Gönnerin gehandelt haben. „Sie wollte sich erkenntlich zeigen“, sagt der Angeklagte. Doch die Staatsanwältin wirft ihm vor, „ohne Wissen und Zustimmung der Geschädigten“ agiert zu haben – teilweise mit gefälschter Unterschrift.

Rechtsanwalt der Verstorbenen brachte das Strafverfahren ins Rollen

Allein im Tatzeitraum Mai 2015 bis Januar 2018 veranlasste der Angeklagte demnach Überweisungen im Umfang von 255 000 Euro auf sein Konto. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging, vermutete ein ehemaliger Rechtsanwalt der Verstorbenen. Mit einer Strafanzeige brachte er das Verfahren ins Rollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verteidiger Jan Kürschner räumt zum Prozessauftakt in einer Erklärung zwar ein, sein Mandant habe „nicht immer die Wahrheit gesagt“. Doch die Kontoinhaberin habe von den Unregelmäßigkeiten gewusst und sie toleriert. Schließlich habe die kinderlose Frau den Angeklagten als „Ziehsohn“ angenommen. Mit dessen Mutter sei sie jahrzehntelang eng befreundet gewesen. Beide Lehrerinnen unterrichteten an einer Schule in Schönkirchen.

Eigentümerin des Grundstücks an der Kieler Förde „gehörte quasi zur Familie“

Schon als Kind will der Angeklagte auf dem Grundstück seiner „Patentante“ in bester Förde-Lage den Rasen gemäht haben. Später habe er Einkäufe erledigt, auch mal die Batterie ihres Autos ausgetauscht. „Sie gehörte quasi zur Familie“, erklärt er. Schon seine Eltern hätten sich intensiv um die Alleinstehende gekümmert und eine Vorsorgevollmacht bekommen.

Die letzten fünf Monate ihres Lebens will der Angeklagte als Pfleger im Haus der schwerkranken Frau gewohnt haben. „Sie wog nur noch 42 Kilo, hing am Tropf und konnte nicht mehr allein auf die Toilette.“ Die Vorsitzende des Schöffengerichts fragt nach, warum innerhalb weniger Tage 57 000 Euro auf sein Konto flossen.

Angeklagter: „Geldgeberin wollte Schenkungssteuer umgehen“

Der Angeklagte spricht von einer Schenkung. Hohe Überweisungen habe die Seniorin als „Privatdarlehen“ deklariert, um die Schenkungssteuer zu umgehen. Zahlreiche Zahlungen liefen unter nüchternen Vermerken wie „Umbuchung Pflegekonto“, „Ausgleich“, „Steuer“ oder „Versicherung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Einträge wirken persönlicher: „Vielen Dank für Speis und Trank“ oder „Frohes Fest und Danke“. Über fünf Jahre hinweg soll sich der Angeklagte durch gewerbsmäßige Betrugstaten eine fortwährende Einkommensquelle und Luxusgüter verschafft haben.

Ob der Angeklagte das „Alleinerbe“ antreten darf, ist noch offen

Die Rede ist von einem VW-Bus für 50 000 Euro, von einem Mini-Cooper und von drei hochmotorisierten Schlauchbooten mit Trailern und 250 PS. Modalitäten für eine Rückzahlung habe man nicht abgesprochen, sagt der Angeklagte. Sein Anwalt erinnert daran, die Verstorbene habe ihn testamentarisch als Alleinerben eingesetzt.

Schwelgte der Angeklagte bereits zu ihren Lebzeiten im Gefühl, Besitzer des ganzen Vermögens zu sein? Ob er tatsächlich noch erben wird, ist allerdings offen. Sein Verteidiger verweist auf einen Rechtsstreit am Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht.

Als „kinderloser Arzt“ von Chat-Partnerin 44 000 Euro erschlichen

Noch in zwei weiteren Fällen soll der Angeklagte persönliche Beziehungen zu Frauen betrügerisch eingesetzt haben. Vor einem Jahr bandelte der verheiratete Mann mit einer Chat-Partnerin an, der er sich als kinderloser Arzt vorstellte, so der Vorwurf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der mutmaßliche Hochstapler mit „Orthopädiepraxis“ an der Holtenauer, der sich in Wirklichkeit mit Gelegenheitsjobs durchschlug, soll sich vor der Trennung von der neuen Freundin unter falschen Vorwänden in 22 Fällen Geld geliehen haben. Insgesamt 44 000 Euro, die er laut Vorwurf nie zurückzahlen wollte.

Der Weg in die U-Haft führte von der Förde-Villa über ein Kieler Hotel in die JVA

Schließlich fordert seine Geldgeberin noch einen goldenen Brillantring zurück, den er ihr gestohlen habe. Einer dritten Frau plünderte er laut Anklage heimlich das Konto, indem er seinem Telefonanbieter ihre Bankdaten für die Abbuchung seiner hohen Gebühren unterschob. Weitere Vorwürfe betreffen nicht bezahlte Bestellungen und Handwerkerrechnungen.

So sind für Hausreparaturen, einen neuen Kaminofen und eine Heizöllieferung noch rund 20 000 Euro offen. Am Ende musste der mutmaßliche Serienbetrüger die Förde-Villa verlassen. Bevor er in die JVA Neumünster umzog, quartierte er sich in einem Kieler Hotel am Walkerdamm ein. Hier sind noch 519 Euro für Übernachtung und Frühstück fällig.