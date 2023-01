Traurige Gewissheit: Vermisster Lübecker (49) ist tot

Polizeitaucher und Leichenspürhunde waren auch am Montag, 23. Januar, ab 9 Uhr wieder an und in der Lübecker Kanaltrave im Einsatz, um nach dem vermissten 49-jährigen Lübecker zu suchen. Gegen Mittag fanden sie eine Leiche. Dabei handelt es sich um den seit dem 14. Januar Vermissten.