﻿Prozess in Kiel: Welcher Schaden entstand der Fielmann AG?

Kiel. Der sogenannte Fielmann-Prozess neigt sich vor dem Kieler Landgericht dem Ende entgegen. Doch eine zentrale Frage wird wohl bis zum Abschluss des Verfahrens zu Diskussionen unter den Verfahrensbeteiligten führen: Welcher Schaden ist der Fielmann AG durch manipulierte Rechnungen tatsächlich entstanden? Als Zeugin war am Dienstag eine Beamtin des Landeskriminalamts (LKA) geladen worden, die vor Jahren mit den Ermittlungen betraut gewesen war. Sie berichtete, dass ursprünglich ein kleiner Fall der Steuerfahndung das Fielmann-Verfahren ins Rollen gebracht hatte.

Sicher scheint zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens zu sein, dass fünf der sechs Angeklagten mit einer Bewährungsstrafe zu rechnen haben. Wohl nur dem früheren Fielmann-Mitarbeiter könnte eine Freiheitsstrafe bevorstehen.

Zwar sollen die anderen fünf Angeklagten auf seine Anweisung hin über ihre Agenturen gefälschte Zeitungsartikel als Belege für nicht durchgeführte Marketingveranstaltungen bei der Fielmann AG eingereicht und damit abkassiert haben. Doch der damalige Vorgesetzte des Fielmann-Mitarbeiters, Hauptabteilungsleiter der Öffentlichkeitsarbeit, wusste womöglich von den Betrügereien. Dies würde den Betrugsvorwurf entkräften, Untreue und Beihilfe blieben bestehen.

Steuerfahndung brachte das Fielmann-Verfahren ins Rollen

In seiner Einlassung hatte der frühere Fielmann-Mitarbeiter betont, dass zu seinen Aufgaben die Vorbereitung von Abrechnungen für seinen Hauptabteilungsleiter gehörte. Er selbst sei nämlich nicht "zeichnungsberechtigt" gewesen. Daher sei er wie alle Kollegen in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gezwungen gewesen, alle Vorhaben im Vorfeld mit seinem Vorgesetzten abzustimmen.

Wie schwer das Geflecht aus korrekten, manipulierten und frei erfundenen Rechnungen sowie Zeitungsartikeln zu durchblicken war, verdeutlichte die Zeugenaussage einer Kriminalbeamtin, die im Jahr 2015 im Zuge eines Durchsuchungsbeschlusses bei der Fielmann AG erstmals mit dem Fall in Berührung kam.

Ursprünglich sei der Steuerfahndung eine Rechnung aufgefallen, doch schnell sei der „deutlich größere Umfang“ des Falls erkennbar geworden. 2016 habe das LKA daher eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. In kürzester Zeit hätten die Beamtinnen und Beamten „eine sehr große Menge an Beweisen für Zuwendungen“ zusammengetragen. Man habe jede einzelne Rechnung der Agentur an Fielmann überprüft und „unglaublich viele Auffälligkeiten“ entdeckt. „Langsam ergab sich ein System“, sagte die Zeugin. Insgesamt habe die Ermittlungsgruppe 2,5 Terabyte an Daten zusammengetragen.

LKA-Beamtin berichtet, wie eine gefälschte Zeitungsseite entstand

Die Beamtin hatte nach eigener Aussage auch den E-Mail-Account eines Angeklagten ausgewertet. Darüber habe sie nachvollziehen können, wie die fingierten Artikel entstanden. Das Prozedere habe die Ermittlungsgruppe für viele Artikel feststellen können. Im Vorfeld der Rechnung an die Fielmann AG habe es zwischen einzelnen Angeklagten einen Austausch darüber gegeben, wie eine Zeitungsseite als Beleg auszusehen habe. So seien zum Beispiel aus Vorlagen von realen Zeitungsseiten über Bildbearbeitung oder selbst geschriebene Texte sowie aus dem Internet heruntergeladenen Fotos eigene Zeitungsseiten „gebastelt“ worden. Der ehemalige Fielmann-Mitarbeiter soll in einigen Fällen auch Kritik an der Gestaltung geübt und sie den Agenturen zurückgeschickt haben, wenn seine Vorgaben nicht erfüllt waren, oder ihm die Gestaltung der Seite nicht realistisch erschien.

Unklar bleibt im Verfahren allerdings bislang, wie viele Marketingaktionen tatsächlich stattfanden und wie viele frei erfunden waren – und somit auch, welcher Schaden durch die Betrügereien entstand. Um zu verifizieren, welche Aktionen mit Zeitungen tatsächlich durchgeführt worden waren, hatten sich die Ermittlerinnen und Ermittler nach Angaben der Zeugin direkt an die betreffenden Zeitungen gewandt.

Ein angeklagter Agenturchef hatte Mitte August in seiner Einlassung die Vorgehensweise des LKA aber kritisiert und sie als „nicht ausreichend“ bezeichnet. Nach seiner Auffassung waren Veranstaltungen als Betrugsfälle aufgeführt worden, die aber tatsächlich stattgefunden hatten.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von insgesamt 1400 Taten mit einem Schaden von mehr als sechs Millionen Euro aus. Das Gericht ließ am Dienstag durchblicken, dass man zur Ermittlung des tatsächlichen Schadensumfangs wohl nur die Fälle berücksichtigen werde, bei denen sicher keine Leistung für die Fielmann AG erbracht wurde. Bis zur geplanten Urteilsverkündung am 26. Oktober stehen den Verfahrensbeteiligten im sogenannten Fielmann-Prozess noch vier Verhandlungstage bevor.