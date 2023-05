﻿Bhakdi wegen Volksverhetzung vor Gericht: Impfgegner rufen zur Teilnahme auf

Plön. Am 23. Mai wird einem Guru der Querdenker-Szene der Prozess gemacht: Prof. Sucharit Bhakdi muss sich in einem spektakulären Verfahren vor dem Amtsgericht Plön wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Im Internet rufen Corona-Leugner, Impfgegner und Rechtsextremisten zur Teilnahme an der Verhandlung auf. Die Justiz ist besorgt, die Polizei alarmiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Prozess findet bundesweit aus drei Gründen Beachtung: Der 76-jährige Professor aus Martensrade im Kreis Plön gehörte zu den schärfsten Kritikern der letztlich erfolgreichen Impfpolitik, machte in ganz Deutschland Schlagzeilen als Politiker der Partei „Die Basis“ und schlug in seinen Reden mehr oder minder offen auch antisemitische Töne an.

Anklage gegen Bhakdi: Hass gegen Juden geschürt

Konkret angeklagt sind wie berichtet zwei Fälle. Erstens: Bhakdi hatte im April 2021 in einem Video gegen die Impfpraxis in Israel gewettert und behauptet, das Volk der Juden habe sein Land in etwas Schlimmeres als Nazi-Deutschland verwandelt. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft stachelte Bhakdi damit „zum Hass auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden auf und machte diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob Bhaki sich mit dieser Äußerung strafbar gemacht hat, ist unter Juristen umstritten. So hatte die Leiterin der Staatsanwaltschaft Kiel, Birgit Heß, die Ermittlungen wegen des Videos eingestellt. Nach Protesten prüfte die Generalstaatsanwaltschaft den Fall und erhob Anklage. Formuliert wurde sie von einer der Top-Juristinnen der Schleswiger Behörde, der Antisemitismus-Beauftragten Silke Füssinger.

Anklage gegen Sucharit Bhakdi in Plön: Holocaust relativiert

Die Oberstaatsanwältin wirft Bhakdi zweitens vor, nicht nur per Video gehetzt zu haben. So soll der Basis-Politiker auf einer Wahlkampfveranstaltung im September 2021 in Kiel eine Rede gehalten haben, in der er mit Blick auf die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust sprach. Dadurch sei das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der Herrschaft der Nationalsozialisten verharmlost worden, heißt es in der Anklage.

Bhakdi fühlt sich missverstanden, bestreitet jede Form der Volksverhetzung und wird darin von einschlägig bekannten Verteidigern unterstützt. Zum Team, so teilt die Gerichtspressestelle mit, gehören Prof. Martin Schwab (Bielefeld), Tobias Weissenborn (Göttingen) und Sven Lausen (Hamburg).

Alle drei sind in der Querdenker-Szene wohlbekannt: Schwab ist Basis-Politiker und wurde in der örtlichen Presse als Querdenker dargestellt, der Verschwörungstheorien verbreitet. Weissenborn soll zum Anwaltsteam gehört haben, das eine Billionen-Klage gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland anstrebte. Lausen verteidigte mehrere Soldaten, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten. Alle drei Verteidiger wollten sich gegenüber den Kieler Nachrichten nicht äußern.

Anhänger von Bhakdi feiern ihn als „Freiheitskämpfer“

In Justizkreisen wird vermutet, dass das Trio versucht, den Gerichtssaal zu einer Showbühne zu machen und wilde Beweisanträge zu stellen, um mit der Corona-Politik abzurechnen. Darauf dürften auch viele der Bhakdi-Anhänger hoffen, die im Internet zum Prozessbesuch aufrufen. Der Professor „hat uns während der Corona-Tyrannei nicht im Stich gelassen und wir lassen ihn jetzt nicht im Stich“, heißt es etwa in einem Telegram-Blog der „Freien Schleswig-Holsteiner“. Das System gehe immer härter gegen „Dissidenten“ vor, wird dort geklagt. Und: „Zeigt ihm, dass wir unsere Freiheitskämpfer nicht einfach fallen lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht zuletzt der Aufruf, zum Prozess „Transparente und Schilder“ mitzubringen, hat in der Justiz für Verunsicherung gesorgt. So gab es die Bitte, den Namen des zuständigen jungen Amtsrichters nicht öffentlich zu machen. „Wir haben das Verfahren im Blick“, betont der Sprecher der Polizeidirektion Kiel, Matthias Ahrens. In dieser Woche soll es ein Gespräch mit der Justiz geben, um „die Einsatzplanung zu verfeinern“. Geplant sind zudem Sicherheitsmaßnahmen im Amtsgericht. Details sind geheim.

Für Bhakdi könnte Professorentitel auf dem Spiel stehen

Justizexperten gehen davon aus, dass der nicht einschlägig vorbestrafte Professor vermutlich mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe davonkommt, er gegen einen Schuldspruch aber in Berufung gehen würde. Als Nächstes müsste das Kieler Landgericht und dann als letzte ordentliche Instanz das Oberlandesgericht Schleswig urteilen.

Für den früheren Professor für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Uni Mainz geht es auch um seinen Namen. Eine Verurteilung wegen Volksverhetzung könnte den Ausschlag dafür geben, dass die Uni dem Rentner den Professorentitel entzieht, zumal seine Thesen zur Covid-Pandemie von Experten auch seines ehemaligen Instituts als irreführend oder falsch gebrandmarkt wurden.

KN