﻿Messerattacke in Brokstedt: Zug mit toten Opfern stand kurz in Neumünster

Itzehoe. Beim Prozess zur Messerattacke von Brokstedt vor dem Landgericht Itzehoe wurden am Donnerstag Sachbeweise aufgenommen. Dabei kam ein peinliches Detail zum Vorschein. Fahrgäste, die nach der Tat am 25. Januar in Neumünster auf ihren Zug warteten, hatten die Möglichkeit, in den Zug zu schauen, in dem nicht nur viel Blut, sondern auch die beiden erstochenen Opfer lagen. Das geht aus einem Tatortbericht der Polizei hervor, der vor Gericht verlesen wurde.

Wie konnte das passieren? Nachdem der Tatverdächtige Ibrahim A. in dem Regionalzug bei Brokstedt mit einem Fleischmesser eine 17-jährige Schülerin aus Elmshorn und ihren 19-jährigen Freund aus Brokstedt mit zahlreichen Messerstichen getötet haben und vier weitere Personen schwer verletzt haben soll, mussten die Beweise vor Ort gesichert werden.

Wegen der vielen Schaulustigen und Pressevertreter wurde entschieden, dass in Brokstedt nur die Beweise außerhalb des Zuges gesichert werden, und jene im Innenraum des Zuges im Werk der Deutschen Bahn in Neumünster, heißt es im Tatortbericht. Das Werk ist eingezäunt und somit wäre die Arbeit vor Blicken Schaulustiger geschützt. Der Zug wurde ins Werk geschleppt, musste dann aber noch einmal umparken. Dafür musste er noch einmal in den Bahnhof Neumünster zurückrangiert werden. Dabei wurde durch „eine Unachtsamkeit“ aber vergessen, die Innenbeleuchtung des Zuges auszuschalten. Das ermöglichte den Menschen, die am Bahnsteig auf ihren Zug warteten, freien Blick in den Zug – und damit auch auf die beiden Verstorbenen. Man habe sofort ein seelsorgerisches Angebot geschaffen, heißt es weiter.

Messerattacke Brokstedt: Ibrahim A. anteilnahmslos

Im Gerichtssaal wirkte der Angeklagte am Donnerstag – wie auch schon an den anderen Prozesstagen – überwiegend abwesend, gelangweilt und legte den Kopf auf die Tischplatte. Zwischendurch hörte er aber auch interessiert zu. Vor einigen Tagen grinste er eines seiner Opfer, eine 27-jährige Frau, sogar an, als sie von den schrecklichen Ereignissen berichtete, die sie bis heute psychisch und körperlich massiv belasten.

Für den weiteren Prozess steht eine zentrale Frage im Raum: War Ibrahim A. zum Zeitpunkt der Messerattacke von Brokstedt schuldfähig? Ist das nicht der Fall, kommt der staatenlose Palästinenser in eine geschlossene Psychiatrie und nicht ins Gefängnis. Angeklagt ist der 34-Jährige wegen zweifachen Mordes und vierfachen versuchten Mordes.

Verteidiger prüft Haftbeschwerde

Sein Anwalt Björn Seelbach hatte schon zu Beginn des Prozesses eine Haftprüfung beantragt, weil er überzeugt ist, dass der Angeklagte in einer geschlossenen Psychiatrie besser aufgehoben sei als in Untersuchungshaft. Das hatte der Richter abgewiesen. „Ich prüfe nun, ob ich eine Haftbeschwerde dagegen einlege“, erzählte der Jurist nach dem letzten Prozesstag vor der Sommerpause im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann müsste die nächsthöhere Instanz darüber befinden. Ibrahim A. habe eine diagnostizierte Prognose und ein Drogenproblem, so der Anwalt.

Hätte der Richter der Unterbringung in der Psychiatrie stattgegeben, wäre das auch eine Zäsur für den weiteren Prozess gewesen. Dem Anwalt hätte dies erleichtert, auf Schuldunfähigkeit von Ibrahim A. während der Bluttat zu plädieren.

Staatsanwaltschaft im Brokstedt-Prozess: Ibrahim A. ist schuldfähig

Anders als der Verteidiger hält Staatsanwältin Janina Seyfert von der Staatsanwaltschaft Itzehoe den Angeklagten für voll schuldfähig. Ibrahim A. habe „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen“ gehandelt. Seine Opfer hätten sich im Zug in einer Alltagssituation befunden und nicht mit einem Angriff rechnen können. Er habe aus Frust und Verärgerung über seine ungeklärte persönliche Aufenthaltssituation als Geflüchteter gehandelt.

Björn Seelbach hält einen Zwischenbericht des psychiatrischen Sachverständigen für richtig, der den Prozess begleitet. Das sei zwar in einem Verfahren nicht unbedingt üblich, „die letzte psychiatrische Bewertung meines Mandanten ist aber vom 25. Februar. Da war noch nicht die Rede davon, dass Ibrahim A. Stimmen hört. Er sagt, dass Personen wie Annalena Baerbock aus dem Fernseher ihm angeblich „Ich ficke deine Mutter“ sagten“, erzählt der Jurist.

Er selbst habe seit Mai keinen Kontakt mehr mit seinem Mandanten: „Er will nicht mit mir sprechen. Er glaubt, ich komme von der Hamas“, sagt Seelbach. Nach dem zweiten Prozesstag habe es zwar ein kurzes Gespräch gegeben, nun herrsche aber wieder Funkstille.

Als weiteres Indiz, dass sein Mandant in eine Psychiatrie gehöre, sieht der Anwalt, dass sich der mutmaßliche Messerangreifer „nicht seinem Schicksal fügt“. Das heißt: Normalerweise gestehen Beschuldigte das, was ihnen ohnehin schon nachgewiesen werden kann. Ibrahim A., der im Februar im Gespräch mit Seelbach noch die Tat gestanden haben soll, leugnet diese nun aber vor Gericht und sagt, er sei unschuldig. Der Prozess wird am 25. August fortgesetzt.

