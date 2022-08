Prozess, Preisexplosion und große Pläne

Der Prozess wurde am Donnerstag in Kiel fortgesetzt. Anders als am Montag erschien der Angeklagte diesmal vor Gericht.

auf diesen Tag hatten Angehörige und Freunde der drei Opfer lange gewartet. Doch sie wurden bitter enttäuscht. Der Mann, der letztes Jahr in Neumünster unter Drogen drei Fußgänger totgefahren haben soll, ist am Montag nicht zum Prozess erschienen. Der 26-Jährige hatte offenbar am Morgen Kokain genommen. Er wurde daraufhin in der Rendsburger Imland-Klinik stationär aufgenommen.

Heute nun der zweite Anlauf: Der Angeklagte wurde zu Prozessbeginn in Handschellen vorgeführt. In E-Mails hatte er um Vergebung gebeten, vor Gericht schwieg er. Dafür sagten mehrere Zeugen aus. Die Erinnerungen an den Unfall verfolgen sie noch heute, berichtet Florian Sötje.

Ungewissen Zeiten blicken zurzeit Tausende Pflegebedürftige und ihre Angehörige in Schleswig-Holstein entgegen. Sie erhalten ab September höhere monatliche Rechnungen für die Betreuung im Heim oder durch den ambulanten Dienst. Denn dann greift die Tariftreue in der Branche, und die Pflegekräfte erhalten mehr Lohn. Nur wie stark die Steigerungen ausfallen, das ist weiterhin unklar. Erste Einrichtungen melden ein Plus von rund 40 Prozent. Mein Kollege Tilmann Post weiß mehr.

Gute Nachrichten gibt es beim THW Kiel: Der Handball-Rekordmeister gab heute die Verpflichtung von National-Rechtsaußen Lukas Zerbe vom TBV Lemgo Lippe ab Juli 2024 bekannt. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Verträge von Niclas Ekberg und Sven Ehrig aus.

Wer sich lieber auf die jetzt beginnende Saison interessiert, dem kann ich nur den KN-Cup ans Herz legen. An diesem Sonntag feiert der THW mit den heimischen Fans und einem Vorbereitungsturnier in der Wunderino-Arena. Merke Schaack gibt einen Überblick über das Programm des Handball-Festes für die ganze Familie.

