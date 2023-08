﻿Opfer der Auto-Attacke von Henstedt-Ulzburg: „Ich bin nur noch gerannt“

Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Besser geht immer

Sie haben beide nah am Wasser gebaut - und doch trennen Kiel und die dänische Partnerstadt Aarhus in Sachen Architektur Welten. Warum das nicht so bleiben muss und was beim Thema Bauen und Sanieren gerade auch noch hochploppt, lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom.“