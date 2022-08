﻿Prozess um Todesfahrt: Angeklagter erscheint nicht – wegen Kokain-Konsums

Weil er Anfang 2021 drei Menschen totgefahren haben soll, sollte sich ein 26-Jähriger am Montag vor dem Kieler Landgericht verantworten. Doch er erschien nicht, ließ sich stattdessen wegen Kokain-Konsums in eine Klinik bringen. Das Gericht vertagte den Prozessauftakt. So soll es nun weiter gehen.

Kiel. Das Interesse der Öffentlichkeit war groß, doch der Prozessauftakt gegen einen Unfallfahrer vor dem Kieler Landgericht musste am Montag verschoben werden. Der 26-Jährige soll am Abend des 20. Januar 2021 unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein einen 34-Jährigen und seine Lebensgefährtin (30), beide Polizisten, sowie die jüngere Schwester (27) der Frau totgefahren haben. Doch die Anklagebank blieb am ersten Verhandlungstag leer. Stattdessen führte der Weg des 26-Jährigen in die Rendsburger Imland-Klinik.

Als der Stuhl des Angeklagten am Montag um 9 Uhr frei blieb, versuchte Verteidiger Dr. Martin Schaar, Kontakt zu seinem Mandanten aufzunehmen. Nach kurzer Unterbrechung teilte er dem Gericht mit, dass dieser aktuell von seinem Vater in die Imland-Klinik nach Rendsburg gebracht werde. Der Angeklagte sei nicht in der Lage, an der Verhandlung teilzunehmen.

Todesfahrt in Neumünster: Angeklagter soll vor Prozessauftakt Kokain genommen haben

Nach einer anderthalbstündigen Unterbrechung setzte der Vorsitzende Richter Stephan Worpenberg die Verhandlung fort – weiterhin ohne den Angeklagten. Nach Rücksprache mit einer behandelnden Ärztin, die der 26-Jährige zuvor von der Schweigepflicht entbunden hatte, sagte der Vorsitzende, dass der Angeklagte am Montagmorgen nach eigenen Angaben Kokain genommen habe und offenbar nicht verhandlungsfähig sei.

Die akute Behandlung und ein Drogentest in der Rendsburger Klinik würden so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass nur die Verschiebung der Verhandlung möglich sei. Eine längere Behandlung sei aber nicht notwendig. Somit könne die Verhandlung am kommenden Donnerstag fortgesetzt werden.

Neben zahlreichen Medienvertretern und etwa 40 Zuschauern hatten auch mehrere Angehörige der drei Opfer im voll besetzten Gerichtssaal auf den 26-Jährigen und den Beginn der Verhandlung gewartet. „Wirklich schlecht“ gehe es ihm, sagte der Vater der beiden ums Leben gekommenen Frauen. „Die Strafe kann nicht hoch genug sein.“ Er hoffe, dass der Mann nicht mit Geldstrafe und Sozialstunden davonkomme.

Todesfahrt in Neumünster: Kieler Staatsanwaltschaft prüft Antrag auf Haftbefehl

Für die Strafzumessung wird bei einer Verurteilung entscheidend sein, ob die Tat als fahrlässige Tötung oder als verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge gewertet wird. Bei fahrlässiger Tötung kommt eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe in Betracht, bei einem verbotenen Rennen droht dem 26-Jährigen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

Laut Nebenklage-Anwalt Dr. Sascha Böttner habe die Abwesenheit des Angeklagten die ohnehin schon große Belastungssituation für die Angehörigen noch verstärkt. Die Enttäuschung sei groß, denn eine große Hoffnung der Angehörigen sei, dass sich der Angeklagte vor Gericht zu den Vorwürfen äußere. "Die Angehörigen haben viele Fragen zu den Hintergründen", sagte Böttner.

Bis zum nächsten Verhandlungstag will das Gericht laut Worpenberg die Hintergründe für die Abwesenheit des 26-Jährigen ermitteln. Es geht um die Frage, ob der Angeklagte bewusst Kokain genommen hat, um nicht beim Prozess erscheinen zu müssen, oder ob der Drogenkonsum auf eine Belastungssituation vor der Verhandlung zurückzuführen ist.

Die Kieler Staatsanwaltschaft will nach dem geplatzten Prozessauftakt einen Antrag auf den Erlass eines Haftbefehls oder Vorführungsbefehls prüfen. Oberstaatsanwalt Achim Hackethal: „Es geht dabei vorrangig nicht um eine Bestrafung des Angeklagten,sondern darum sicherzustellen, dass er vor Gericht erscheint.“