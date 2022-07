Geflügelpest: Mehr als 6000 Gänse im Kreis Dithmarschen getötet

In einem Zuchtbetrieb im Kreis Dithmarschen wurde ein Geflügelpest-Ausbruch festgestellt. In der Gänsehaltung gab es rund 6740 Tiere. Sie wurden inzwischen getötet. Es ist bereits der dritte bekannte Ausbruch in einem Betrieb in Schleswig-Holstein seit Mitte Juli.