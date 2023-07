Punk-Protestcamp bis 20. August in Tinnum auf Sylt

Erstes September-Wochenende

Seefest am Großen Segeberger See: Vereine können sich anmelden

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es nun die Wiederholung. Am ersten September-Wochenende findet in Bad Segeberg das Seefest am Großen Segeberger See statt. Wer mitmachen will, kann sich nun anmelden.